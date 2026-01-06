El diagnóstico de Flick con Frenkie de Jong

Después de la debacle en Stamford Bridge, Frenkie de Jong se perdió dos partidos por un proceso febril. Antes de ese encuentro de Champions ante los 'blues', el estatus del tulipán para Hansi Flick era indiscutible. Amo y señor de la figura del centrocampista más posicional en ese triángulo en el que la otra posición de la base es para Pedri con una figura por delante que suele estar entre Fermín y Olmo, pero que ha tenido también en Raphinha, Lamine o incluso el propio De Jong como inquilinos ocasionales.

Tras el duelo ante el Chelsea, la situación del ex del Ajax ha cambiado de forma sustancial: tres suplencias de seis partidos disputados (restando esos dos primeros en los que fue baja primero por problemas personales y luego por fiebre). Es verdad que los últimos tres oficiales los ha disputado completos, pero hay que tener en cuenta que uno fue el de Copa ante un equipo de Primera RFEF como el Guadalajara y los dos últimos, ante Villarreal y Espanyol, en uno fue baja Pedri y en el otro aún no estaba al 100% el de Tegueste.

EL REGRESO DE PEDRI

Con Pedri ya, a priori, de vuelta y recuperado de esa pequeña molestia (sobrecarga), todo indica que Flick ya podrá alinearlo ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España. Frente al Espanyol en el derbi el técnico alemán apostó por un doble pivote Eric-Frenkie, más cemento y menos despliegue ofensivo. Esta vez rompería ese binomio para dar cabida a un perfil más imaginativo y punzante como el canario y con Fermín u Olmo por delante.

Frenkie De Jong, en el duelo ante el Villarreal / DANI BARBEITO

El de Terrassa fue determinante en el RCDE Stadium con un golazo tras asistencia y jugada de autor de Fermín. Los dos hicieron méritos de sobras para ser protagonistas en el estreno en Arabia, así que esa será otra decisión complicada para el técnico de Heidelberg. Tanto el onubense como el ex del Leipzig fueron agitadores de lujo en un gran tramo final de encuentro en Cornellà. Otro recambio, Lewandowski, también fue clave con su gol.

LA DECISIÓN YA CON TODOS A PUNTO

Volviendo a Frenkie, con ese regreso de Pedri habrá que ver si vuelve a un papel más secundario o si Hansi lo coloca, como antes de Stamford Bridge, por delante de Eric en la sala de máquinas. También podría retrasar su posición el de Martorell y colocarse junto a Cubarsí en el central, aunque el tándem del de Estanyol con Gerard Martín está bastante consolidado. Hay dos dudas gordas en ese centro del campo para el Athletic Club.