Un día con Xavi Vilajoana: Fútbol, fútbol y más fútbol

Xavi Vilajoana tiene una cabeza privilegiada. Ha estudiado cuatro carreras y va por la quinta, pero su pasión es el fútbol. Constructor, preside la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), APCE Catalunya y el Salón Construmat de Fira de Barcelona. Fue jugador de la cantera del FC Barcelona y también del equipo de fútbol sala. Los que le conocen no saben de donde saca el tiempo, pero ha decidido dar el paso y convertirse por segunda vez en precandidato a las elecciones del club azulgrana, del que ya fue directivo entre 2015 y 2020. Con él, vamos a pasar un día de precampaña.

Xavi Vilajoana, buen anfitrión, haciendo el desayuno en su casa, bocadillo de jamón / Dani Barbeito

Lo iniciamos en su piso del Passeig de Sant Gervasi de Barcelona. Nos recibe para desayunar antes de iniciar un día frenético. Cuando abre la puerta a las ocho de la mañana enseguida puede verse que lleva un buen rato despierto. “Ya he tenido que llevarle el ukelele a mi hija Chloe que se lo había dejado”, dice. Trípticos de la precandidatura en la mesa, balones de fútbol por el piso y unas cuantas camisetas de diferentes equipos de sus hijos. Se respira fútbol por todos los rincones del piso. El propio Vilajoana nos prepara un buen bocadillo de jamón. Agua, café con leche, un poco de tertulia y hacia la sede electoral. Antes de salir de casa nos deleita con el piano, otra de sus habilidades.

Vilajoana toca el piano que tiene en el comedor de su casa / Dani Barbeito

Situada en el número 682 de la Avinguda Diagonal de Barcelona, muy cerca del Spotify Camp Nou, allí saluda a periodistas, al equipo de la precandidatura y a miembros de su directiva. Junto a Carlos López De la Vieja presenta su programa patrimonial, con el Palau y el Camp Nou como protagonistas. Siempre directo, el presidente saliente, Joan Laporta, recibe unos cuantos mensajes. “Miente si dice que la cubierta se colocará en tres o cuatro. Se necesitan entre ocho y diez y tendremos que volver a irnos”, explica.

El precandidato Xavi Vilajoana en una reunión con su equipo de trabajo / Dani Barbeito

Desde la sede, ponemos rumbo al centro de la capital catalana. Es tiempo de entrevistas y nuestro protagonista es el invitado del programa ‘Què T’hi Jugues’ de la ‘Cadena Ser’. Allí es sometido a un tercer grado por Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, Adrià Soldevila y Albert Bermúdez. En esta primera entrevista del día, Vilajoana es especialmente atrevido con la gestión de Laporta. “Es tan importante el qué como el cómo. El Barça tiene que ser ejemplar y hace tiempo que se ha ido a tomar viento”, dice en antena.

Vilajoana fue entrevistado por Sique Rodríguez / Gorka Urresola

Aprovechando la publicación de su libro ‘L’onze ideal del Barça que estimem’, Vilajoana escoge a Víctor Valdés como mejor portero de la historia del Barça, a la pareja Piqué-Puyol como mejores defensas, a Guardiola e Iniesta como centrocampistas y como mejores delanteros a Messi y Ronaldinho.

Sin tiempo que perder y a lomos de su inseparable Ducati Monster 820 pone rumbo a El Prat de Llobregat, donde tiene agendada una entrevista con la radio local. Vilajoana tiene una fuerte vinculación con este municipio del Baix Llobregat, al ser vicepresidente del AE Prat, donde su hermano ejerce de entrenador desde este verano en la Lliga Elit Catalana. En dicha entrevista, conversa con miembros de las peñas blaugranas de El Prat y de Sant Cosme.

Xavi Vilajoana se mueve en moto por Barcelona / Dani Barbeito

Fútbol y fútbol

Hablar de fútbol está muy bien, pero mucho mejor es jugar. Posteriormente, Vilajoana se calza las botas y se viste de corto. Su pequeño momento de desconexión en una jornada maratoniana, como todas las de estas intensas semanas de precampaña. Entrenamiento con la Agrupació Barça Jugadors, en el que comparte un buen rato de peloteo con algunos ilustres como Steve Archibald y demuestra que quien tuvo retuvo, con una más que notable calidad con el balón en los pies.

Xavi Vilajoana se entrena con los veteranos del Barça / Gorka Urresola

Tras sudar la camiseta y asearse, nos desplazamos hasta el colegio Frederic Mistral, ubicado en la zona alta de Barcelona, para recoger a su hijo pequeño Luca, de diez años. Al igual que su padre y su hermano mayor, Theo (de 14 años), es un apasionado del fútbol. El más joven de los Vilajoana tiene entrenamiento con el Racing de Sarrià, ya a media tarde, en unos campos ubicados cerca de la Vall d’Hebron. Vilajoana le acompaña y le ayuda a cambiarse de ropa antes de que su entrenador inicie la sesión. Unos cuantos pases y toques con su padre para entrar en calor y que ruede el balón.

Vilajoana pelotea con su hijo Luca antes de iniciar el entrenamiento / Gorka Urresola

Tras dejar a Luca en el entrenamiento, acompañado de Jordi Mercader, viaja hasta la localidad de Arbúcies para presentar su plan económico en el Museu Etnològic del Montseny. Una charla en la que no solo se habla de números, también de fútbol, de La Masia, del Spotify Camp Nou… En un ambiente más distendido, los dos ponentes departen con algunos de los asistentes en un tentempié antes de regresar a Barcelona.

El precandidato Xavi Vilajoana con un socio en Arbúcies / Gorka Urresola

Durante el trayecto de vuelta, esta vez en coche, Vilajoana aprovecha para hablar con sus hijos y asegurarse de que habían hecho los deberes por la tarde mientras su abuela paterna estaba al cargo de ellos. También con su hija mediana, Chloe, a quien le encanta jugar a vóley. Para los pequeños de la casa, el día ya estaba llegando a su fin, pero para el precandidato, todavía faltaba una última reunión de equipo para hacer el cierre de la jornada y planificar el día siguiente. Pasada la una de la madrugada, salen todos de la sede de la Avinguda Diagonal. Mañana será un nuevo día.