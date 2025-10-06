El día que Xavi estuvo a punto de abandonar el Barça

La presencia de Xavi Hernández como uno de los ilustres invitados en la presentación de Trionda, el balón que Adidas ha diseñado para la disputa del Mundial 2026 que se disputará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, sigue proporcionando todo tipo de charlas y entrevistas en las que el de Terrassa abordó distintas vivencias acumuladas a lo largo de su dilatada carrera profesional.

Uno de estos encuentros mediáticos fue con el medio italiano 'Cronache di Spogliatoio'. Como es habitual en estos casos, Xavi recordó sus flirteos de mercado que a punto estuvieron de llevarlo a dar el salto a la Liga italiana en los principios de su etapa profesional en el Barça. "Fue después del Mundial sub20 de Nigeria. Acabamos de ganarlo, el primer equipo estaba casi todo hecho, no lo tenía claro y hablé con Galliani. Incluso vino a Barcelona para hablar sobre mi salida, pero la verdad es que no lo acabé de sentir. Al final me quedé y no se hizo nada".

Hubo una segunda tentativa en la que Xavi confesó que estuvo valorando seriamente la opción de abandonar el Barça para emprender un nuevo rumbo en Europa. "En 2008, era una época de vacas flacas, recibíamos críticas y tuve la oportunidad de ir al Bayern Múnich y el Inter. En ese momento sucedió una cosa importante ya que llegó Pep Guardiola al banquillo y lo cambió todo. Mi corazón estaba en el Barça".

Además de rememorar su etapa de jugador, Xavi volvió a ser cuestionado sobre la irrupción de un Lamine Yamal que dio el gran salto al primer equipo durante su etapa como entrenador. En todo el mundo, Lamine se ha convertido en centro de atención y reflexión futbolística. "Ya he dicho muchas veces que Lamine puede ser uno de los grandes genios del fútbol mundial. Cuando tenía 15 años ya hacía cosas fuera de lo normal, sin miedo, sin acusar la responsabilidad. A partir de ahora, depende de él".