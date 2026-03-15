El día de Víctor Font: Fin de trayecto con discreción y camaradería

Víctor Font también vivió un día muy emotivo. El líder de ‘Nosaltres’ empezó la jornada electoral del FC Barcelona, su segunda como candidato, acudiendo al Tanatori Les Corts para dar el pésame a los familiares de Enric Reyna.

Después, junto a personas de su máxima confianza como Carles Ordiales, Gemma Amat o Joan Solé, se desplazó andando hasta el Spotify Camp Nou. Entraron al Estadi por el acceso número 9 y pasaron por delante de la tienda antes de llegar a la carpa electoral.

Durante todo el día, mantuvo un perfil más discreto que su contrincante Joan Laporta. Votó pasadas las 12 horas del mediodía, apenas unos 20 minutos después de Xavi Hernández, acompañado por su mujer y sus tres hijos.

Tras atender a los medios de comunicación sin prisa y denunciar la ausencia del voto por correo, se instaló en su box y se fotografió con todos los socios que se lo pidieron. Desde que llevó la implantación del voto electrónico a la Asamblea de Socios Compromisarios en 2019, la popularidad y notoriedad del cofundador y CEO de Delta Partners Group ha aumentado ostensiblemente.

A pesar de que fue invitado como candidato al palco para ver el Barça-Sevilla, Víctor Font optó por disfrutar del gran partido de los de Hansi Flick en vivo desde su localidad en la segunda gradería de tribuna.

Después del encuentro, y antes de conocer el resultado del sondeo de ‘3cat’ que anticipó su derrota, el líder de ‘Nosaltres’ visitó por última vez la carpa de las elecciones del Barça para agradecer el trabajo y el esfuerzo a los presidentes y los vocales de las mesas. Allí, un buen grupo de socios culés volvieron a abordarle para mostrarle su apoyo y realizarse fotografías.

Por segunda vez no pudo ser, pero nadie le puede negar a Víctor Font que es persona muy perseverante. Veremos si vuelve a intentarlo.