El día que Szczesny pensó que ya podía retirarse

Wojciech Szczesny explica algunos de los momentos claves de su carrera en un documental sobre su figura de Prime Video. Y lo hace con la honestidad con la que se ha ganado el vestuario del Barça y al aficionado culé.

El polaco ahonda en la gran espina que tiene clavada de su carrera: el momento en el que el Arsenal prescindió de sus servicios. En el documental Tek revive la situación con Wenger, el entonces técnico del club gunner, y la persona que tomó la decisión. Los dos establecen un diálogo en el que cada uno explica cómo vivió aquel momento.

Empieza Szczesny: "Fue probablemente el momento que más me rompió el corazón de mi carrera. Recuerdo que llegue a casa y lloré. Cuando me enteré de la decisión supe que quería ir a la Juventus porque claramente me hiciste ver que se había acabado y eso era todo", empieza diciendo.

El episodio del tabaco

Es entonces cuando interpela directamente a Wenger para saber hasta qué punto fue decisivo lo que ocurrió en Southampton, donde Szczesny fue multado por fumar en las duchas tras perder por 2-0 con el Arsenal con 25.500 euros. "Quería saber si esa decisión ya se tomó dos años antes, el día en Southampton, o más tarde. Porque sentí eso, que lo habías decidido tras lo de Southampton y ya no había forma de que cambiaras de opinión. No importaba lo que hiciera a partir de ese momento".

A lo que Wenger responde: "Southampton tuvo un gran peso en mi cabeza en la decisión final por cuestiones que no eran solo el fútbol. Quizás tenía la sensación de que estabas demasiado cómodo. Y eso reforzó mi sensación. Cuando eres un portero joven de 16 años tienes 10 porteros por delante de ti, tú también los tuviste, pero cuando lograste tu objetivo sentí que ya estabas en tu zona de confort".

Una sensación que reconoce el propio Tek: "Estoy de acuerdo contigo: estaba demasiado cómodo en esa época". Pero que, replica, cree que en su cesión a la Roma demostró que estaba listo para volver y recuperar su titularidad en el Arsenal. "Sentí que los dos años en Roma eran suficientes y siento que fue un error tuyo no recuperarme".

Wenger termina dándole la razón ("sí, hice muchos errores y me arrepiento de cada uno de ellos") a un Tek que no puede más que celebrar las palabras de Wenger como si se liberara de un peso íntimo. "¡Sí, lo ha admitido! Ya puedo retirarme".