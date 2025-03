El día soñado para dos amigos y culés de cuna

23 de junio de 2024. Estadio Nuevo Arcángel. El Barça Atlètic cae 2-1 y se queda a las puertas del ascenso a Segunda A. Después de una temporada espectacular, los de Rafa Márquez viven la cara más amarga del fútbol. Un equipo repleto de juventud y de talento que sucumbía ante las más de 21.000 personas que abarrotaban las gradas del feudo de un histórico del fútbol español.

Cuando sonó el pitido final, los jugadores del filial azulgrana se derrumbaron. Habían sido 10 meses larguísimos y muy intensos de competición y el objetivo se había escapado de entre la yema de los dedos. Se había evaporado de la forma más cruel. Entre los futbolistas que aquel día estaban tendidos sobre el césped, desconsolados, Gerard Martín y Marc Casadó. Dos de las caras más visibles de aquel gran grupo que formó el entrenador mexicano.

DESENLACE CRUEL Y OJOS LLOROSOS

La imagen del lateral de Sant Andreu de la Barca y del centrocampista de Sant Pere de Vilamajor aplaudiendo a los aficionados culés, a sus familiares y amigos que se habían desplazado a tierras andaluzas, con los ojos hechos un mar de lágrimas, caló hondo en el barcelonismo. Básicamente, porque uno y otro son culés de cuna, de varias generaciones familiares, y aquello lo sentían como suyo. No era solo un mal día en el trabajo.

Fueron días duros los que siguieron a aquella batalla de El Arcángel. Días de apoyarse en la familia, de no tener ganas de nada. Una temporada muy absorvente para un final muy triste. Casadó y Gerard, que se habían convertido en amigos gracias a todas las vivencias de esos meses, se marcharon un par de semanas después a Ibiza de vacaciones. Junto con otros componentes del Barça Atlètic. Para desconectar de todo.

DE IBIZA A LA LLAMADA DE FLICK

No había mucho tiempo para descansar porque les había llamado Hansi Flick para iniciar los entrenamientos con la primera plantilla. Eso, lógicamente, mitigó un poco el dolor. El desenlace ya lo sabemos. Ambos consiguieron hacerse un hueco en los planes del técnico germano. Miembros de pleno derecho del plantel. Cumplían el sueño de poder representar al club que iban a ver de pequeños con sus padres y abuelos.

Gerard Martín celebra su gol con sus compañeros / Andreu Dalmau / EFE

Y el 'súmum' se produjo este pasado domingo 2 de marzo. Más de ocho meses después de aquel día fatídico en Córdoba. Tanto Gerard como Marc anotaron sus primeros goles con el primer equipo del Barça. De hecho, tampoco habían anotado con el filial. Ambos explotaron de júbilo, se besaron el escudo. Un gesto absolutamente sincero.

AÑOS SIN MARCAR

“De hecho, llevaba tres años y medio sin marcar. No me lo acabo de creer”, explicaba Gerard a 'Barça One'. Concretamente, desde su último año de juvenil con el Cornellà. Magnífico regalo de cumpleaños, puesto que había cumplido los 23 unos días antes.

Por su lado, la última diana de Casadó había sido en 2022. En la goleada por 1-6 contra la UD Montecarlo del Juvenil A del Barça. Historias bonitas que se producen en un equipo repleto de canteranos y de futbolistas que cumplen el sueño de defender el escudo que siempre animaron de pequeñitos.