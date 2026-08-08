El día que Rodri admitió que se enamoró del Barça: “Yo me veía reflejado”

Mucho antes de que su nombre quedara vinculado al futuro del FC Barcelona, Rodri Hernández ya había explicado públicamente hasta qué punto aquel Barça había influido en su manera de entender el fútbol.

Lo hizo en una entrevista con Jorge Valdano, en una conversación en la que el centrocampista no escondió su admiración por una generación que cambió el juego y que, además, terminó sirviéndole como espejo para construir su propia identidad futbolística.

“Nunca se había visto esto. Nunca se había visto un fútbol tan estético, tan bonito, tan sencillo a la vez”, recordaba Rodri al hablar de aquel Barcelona que dominaba los partidos a través del balón y de una circulación aparentemente simple.

La fascinación, más allá de los resultados

“Muchas veces era uno o dos toques y no la veías. Era un partido tras otro”, explicaba el internacional español, que todavía recordaba la sensación que provocaba enfrentarse desde la distancia a algo completamente diferente.

“Cuando ves algo que es distinto, algo diferente, algo innovador, pues claro, te quedas así un poco perplejo. Todos disfrutamos de esa generación”, añadía.

Yo cuando veía al Barcelona me reflejaba”. La parte más reveladora de aquella conversación llegó cuando Rodri explicó cómo ese fútbol terminó influyendo directamente en su propia formación.

“Muchas veces eres lo que has ido viendo. Algo de tu vida, lo que ves por la tele”, reflexionaba.

Y entonces llegó la confesión.

“Yo cuando veía al Barcelona o veía a este tipo de equipos, uno a veces se refleja y dice: ‘Pues yo creo que mi perfil es de jugar de este modo’”.

Una frase que hoy adquiere una dimensión especial.

Rodri no solo admiraba al Barça. Se reconocía en su fútbol. El centrocampista identificaba en aquella forma de jugar características que encajaban con su propio perfil: control del partido, inteligencia posicional, pausa, precisión y capacidad para hacer circular el balón con pocos toques.

Xavi y Busquets, sus referencias

Rodri también puso nombres propios a aquella influencia. "Te fijas en jugadores como Xavi o Busquets, aprendes de ellos”, aseguró.

Dos futbolistas que simbolizaron como pocos el modelo de juego del Barça y que terminaron convirtiéndose en referencias para toda una generación de centrocampistas.

Rodri, eso sí, siempre tuvo claro que aprender no significaba copiar. “Yo siempre he tenido claro que no querer parecerte porque te vas a equivocar, pero sí, viendo que tiene éxito, intentar imitarlo”, explicaba.

Rodri y Busquets pugnan en una acción en la etapa del madrileño en Villarreal. / EFE

Ese matiz resume bien su evolución. Rodri construyó su propia personalidad futbolística, pero lo hizo absorbiendo conceptos de algunos de los mejores centrocampistas de aquella época. Años después, su carrera terminaría cruzándose además con Pep Guardiola, el entrenador que había construido precisamente aquel Barcelona que tanto le había impresionado.

Por eso, ahora que su futuro vuelve a estar rodeado de rumores y el Barça aparece en el horizonte, aquellas palabras recuperan todo su significado.

Antes de que se hablara de fichajes, contratos o negociaciones, Rodri ya había dejado claro que aquel Barça le había marcado. Y que, de alguna manera, había aprendido a jugar mirándolo.