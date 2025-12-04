El día que Rijkaard "cerró la boca" de Touré Yayá

Touré Yayá fue fichado por el Barça en el verano del 2007. Durante tres temporadas vistió la camiseta blaugrana y se ganó a la afición culé. La apuesta de Guardiola por Sergio Busquets provocó que el centrocampista marfileño decidiera seguir su carrera en la Premier League.

En una conversación divertida con el Youtuber Zack Nani Touré ha explicado muchos detalles curiosos pero el más divertido fue el de su relación con Frank Rijkaard en los inicios de su etapa como blaugrana.

Touré se explayó en una charla distendida / Zack Nani TV

Touré explica que Rijkaard habló de las nuevas incorporaciones en la primera rueda de prensa y que se olvidó de citarlo a él. Este hecho le provocó un disgusto al que le dio muchas vueltas: "Pensé que no me conocía por venir del club que venía. Henry llegaba del Arsenal, Abidal del Lyon y Gabi Milito de un equipo español como el Zaragoza y yo sentía que venir del Mónaco era poca cosa. Entonces pensé que a mí no me conoce nadie. Rijkaard, que es mi entrenador, no sabe nada de mí"

Sus primeras sensaciones no fueron buenas porque entendía que Rijkaard no lo había pedido: "Yo ya tenía algo contra él. Tiene a Edmílson, que se lesiona, luego tiene a Motta, que no es regular...Entonces yo llego para reemplazarlos con más frescura física y con un derroche de energía enorme. Ese era mi papel. Yo venía solo para estar delante de la defensa. Pero yo, en vez de quedarme delante de la defensa, me iba para adelante. Y ahí está el problema."

Touré y Rijkaard se entendieron bien / Joan Monfort

Touré reconoce que estaba cegado porque Rijkaard quería que cumpliera una función táctica concreta que él no entendía: "Yo no me daba cuenta de lo que pasaba y pensaba este tío está loco y pensaba este es oscuro, está celoso de mí. Yo decía brillo demasiado y por eso no me deja jugar”.

Tan enfadado estaba Touré que decidió pasar a la acción: "Yo soy negativo con respecto al entrenador, pienso que está celoso de mí, que no me quiere. Entonces le digo: ‘coach, bueno, ¿por qué me ha hecho fichar?’”.

Y él me contestó: “Te hago fichar para que te quedes ahí. Y me pone el vídeo con mis secuencias en las que me voy al ataque. Luego me pone el vídeo con las secuencias de Motta, de Edmílson, de cómo gestionan ellos la posición por delante de la defensa. Y yo, te lo juro, hermano, ya no hablo más. Me quedo con la boca abierta, ya no digo nada"

Un momento divertido entre Rijkaard y Touré / Valentí Enrich

Touré reconoce que en ese momento se quedó de piedra: “Ok, ok, coach, le dije y a partir de ahí nos hicimos muy cercanos". El marfileño pasó de estar furioso con Rijkaard a mantener una excelente relación. Con Guardiola la historia ya fue diferente...