El día que Oasis se vistió del Newcastle tras tumbar al Barça: "Liam Gallagher cantaba los goles de Asprilla"

En Newcastle, el fútbol casi nunca viaja solo. Va acompañado de ruido, de memoria y de guitarras. Por eso la visita del Barça a St James’ Park este 10 de marzo, en la ida de los octavos de final de la Champions, invita a rescatar una de esas pequeñas leyendas que explican el alma de la ciudad mejor que cualquier dato: la noche en que Liam Gallagher, vocalista de Oasis e icono del rock, apareció con la camiseta del Newcastle justo cuando el viejo equipo de las ‘urracas’ acababa de tumbar al Barcelona en Europa.

La escena remite a septiembre de 1997, cuando Oasis aterrizó en Newcastle en plena gira de Be Here Now, con conciertos los días 16 y 17 en el Newcastle Arena. Aquellos eran los meses en los que Oasis no era solo una banda gigantesca, sino un fenómeno nacional. Be Here Now, tercer áblum de estudio tras el Definetely Maybe y What's The Story Morning Glory, acababa de pulverizar el récord de ventas en su primera semana en el Reino Unido y convertía a los Gallagher, Liam y Noel, en un símbolo de la era britpop, movimiento cultural y musical de mediadios de los 90' que tuvo a Oasis, Blur, Suede y Pulp como sus máximos exponentes.

Asprilla le da al Newcastle su mayor noche europea

En medio de aquel clima explotó una de las grandes noches europeas del Newcastle. El 17 de septiembre de 1997, el equipo inglés derrotó 3-2 al Barça en St James’ Park y Faustino Asprilla firmó un hat-trick inolvidable. Para la memoria del barcelonismo fue un tropiezo duro; para Newcastle, una noche fundacional. UEFA sigue rescatando aquel partido como una de las cumbres continentales del club. La postal de Asprilla santiguándose al celebrar su golazo de cabeza y momentánoeo 3-0 quedará para siempre en la memoria de los 'Magpies', que por aquel entonces lucían la clásica camiseta blanquinegra patrocinada por Newcastle Brown Ale, una pieza codiciada en el mercado de coleccionistas.

Liam Gallagher, con la camiseta del Newcastle tras la victoria de los magpies al Barça / XXSS

De ahí nace la imagen de culto: Liam Gallagher, devoto hincha del Manchester City (que por aquel entonces no conocía los petrodólares árabes y jugaba en segunda) y ahora íntimo de la leyenda culé Pep Guardiola, vestido por una noche con la camiseta blanquinegra. Todo apunta a que la foto más recordada pertenece a la segunda noche, la del 17, ya con la ciudad sacudida por el 3-2 al Barça, aunque en algunos archivos populares el fechado no siempre aparece del todo uniforme.

La leyenda no termina en la camiseta. En internet abundan los recuerdos de aficionados que aseguran haber estado allí y que sostienen que Liam iba cantando al público los goles o el marcador del Newcastle mientras avanzaba el partido.

Asprilla anota el tercer gol ante el Barça / AGENCIAS

No es un detalle blindado, pero sí una versión muy repetida en publicaciones de fans y en la memoria popular de aquella noche. Y conociendo al 'macarra' de Liam, un servidor lo da casi por seguro para conservar esta pieza de mitología futbolera y musical.

Newcastle y su vínculo con la guitarra

Tiene sentido que una historia así solo pudiera ocurrir en Newcastle. La relación del club con la música es parte de su identidad. Mark Knopfler está ligado para siempre a St James’ Park gracias a Local Hero, convertido en himno sentimental del entorno del Newcastle, mientras Brian Johnson, la voz de AC/DC tras la muerte de Bon Scott, sigue siendo uno de sus aficionados más célebres. De hecho, el feudo inglés exhibió un tifo con el lema "Back in Black and White" en el partido que Newcastle y Barça jugaron en septiembre, una clara referencia al grupo y su 'single' más popular. El relevo generacional lo encarna hoy Sam Fender, artista del noreste, icono local y figura muy asociada al club y al estadio.

El tifo de los aficionados del Newcastle el pasado mes de septiembre ante el Barça / AGENCIAS

Cuando el Barça regresa a St James’ Park, vuelve también a un lugar donde el fútbol se escucha casi como un concierto. Y pocas imágenes resumen mejor ese cruce entre balón y rock and roll que la de Liam Gallagher celebrando con la camiseta del Newcastle la noche en que Asprilla le hizo tres goles al Barça. Casi como si aquella ciudad hubiera tenido en Be Here Now la banda sonora ideal para su gran noche. Y, por seguir la broma, como si el Barça, por aquel entonces liderado por Figo y compañía, hubiera entendido demasiado pronto la pregunta de Oasis: D’You Know What I Mean?. Temazo, por cierto, con un videoclip que incluía helicópteros del ejército británico y en un escenario conocido por la película de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket.

Para los curiosos, esa noche el telonero de Oasis fue el grupo Travis, autores de éxitos como Sing, Why Does It Always Rain On Me? y Side.