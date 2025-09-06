El día en que Messi le regaló su mejor gol a Unicef

El 5 de agosto de 2021, hace ahora cuatro años, fue uno de los días más complicados en los 125 años de historia del FC Barcelona. Aquel día Joan Laporta decidió que, pese a lo prometido en campaña, no renovaría a Leo Messi, el auténtico artífice de una de las épocas más emblemáticas del Barça, no solo en fútbol también en grandiosidad.

Aquellas lágrimas de desolación, desencanto e indignación de la ‘Pulga’ eran la demostración de que el Barça no sabía lo que hacía. Peor, ni siquiera valoraba lo que perdía. Cuatro años después, Estados Unidos, el país más rico en todo y, por supuesto, el país donde el deporte lo es (casi) todo, ha convertido (o mantiene) a Leo Messi en la cima del mundo, gane o no gane títulos.

Lo de Messi (y en Barcelona sabemos mucho de eso), no va de fútbol, va de Messi. Leo ha llegado a Miami, a Estados Unidos, para cambiarlo todo, no solo para impulsar el ‘soccer’, que también. Messi ha hecho que su camiseta, la del Inter de Miami, sea la camiseta de Adidas más vendida en el mundo.

De entre sus 877 goles, 672 de ellos con la camiseta de su amado Barça, Leo Messi escogió como su mejor obra el segundo gol de cabeza, en escorzo, de la final de la Champions de 2009, en Roma, ante el Manchester United.

Messi está en EEUU para cambiar el precio de las entradas. Antes, para ver un partido de fútbol en USA pagabas 40 dólares, ahora, para ver a Messi, debes pagar 400. Antes, los estadios estaban vacios, ahora están a rebosar. Cierto, cuando juega Messi, pero es que Messi está ahí para conseguir esa comunión, no solo con su fútbol, también con lo que es y representa. El aura de Messi hará que el próximo Mundial, que se juega en EEUU, Canadá y México, valga en expectación y derechos de TV tres veces más que si no jugase él. Es por eso que, si decidiese no acudir, la FIFA le obligaría a jugar. Messi aún sigue siendo ‘D10S’.

Jorge Mas y David Beckham, propietarios del Inter de Miami, saben de qué hablan y lo vieron clarísimo desde el primer día que Messi se les puso a tiro. Había que contratarlo para revolucionar el fútbol en EEUU y convertir su club en mucho más que un club. En eso, USA es único y el deporte norteamericano la cuna del negocio y el márketing.

El artista Refik Anadol agradece efusivamente a Leo Messi que le obsequiase con su gol preferido para hacer de él una obra de arte única.cmnuestra / VIDEO INTER DE MIAMI

Hace algunos meses, Xavier Asensi, uno de los responsables del mejor Barça de la historia, presidente de negocio del Inter de Miami, decidió darle un nuevo impulso a la fundación del club y no se le ocurrió mejor idea que contratar al también catalán Xavier Roca, creativo (y amigo) de Jordi Évole en sus inicios y productor de la señal televisiva de los JJOO de Río de Janeiro 2016.

Una de las acciones que se le ocurrió a Roca, consultor de Marketing y Creatividad del Inter de Miami, fue impulsar lo que hace Messi, es decir, el fútbol mágico, único, fantástico y fantasioso de Leo a lo que es: puro arte. La idea era convertir las jugadas de la ‘Pulga’, su fútbol, en puro arte.

Y, claro, para ello había que contar, no solo con la complicidad del crack argentino, sino con el apoyo económico de la propiedad del Inter de Miami (en este único y majestuoso proyecto nadie, nadie, cobró un dolar, un euro), cosa que ocurrió desde el primer minuto, perdón, desde el primer segundo en que Roca le explicó a Asensi la idea.

El turco Refik Anadol, residente en Los Ángeles (EEUU), figura clave del arte contemporáneo y pionero en la integración de la inteligencia artificial en el arte, transformó el gol escogido por Leo Messi en una experiencia única, que proporcionó a UNICEF casi dos millones de dólares.

¿En qué consistía la idea? Había que pedirle a Messi algo que nunca antes quiso hacer, lo que medio mundo le ha pedido y él, cariñosamente, se ha negado: escoger su mejor gol, el suyo. Leo aceptó, también desde el minuto uno, entre otras razones porque, no solo le contaron que el gol que escogiese se transformaría en una obra de arte única en manos de Refik Anadol (Estambul, 1985), uno de los artistas más cotizados del mundo gracias a sus creaciones con inteligencia artificial, sino que, una vez subastada la obra en Christie’s, todo lo que se recaudara (casi dos millones de dólares) se donaría a Unicef para la escolarización de niños en Argentina, México, Haiti, Honduras y El Salvador.

El proyecto recibió el nombre de ‘A Goal in Life’, un gol en la vida. También pudo llamarse, simplemente ‘el GOL’. Messi se tomó dos semanas para decidir. Eso sí, antes, lo responsables de la idea le hicieron saber que no tenía que ser «necesariamente» el gol más importante, el más hermoso, el más impactante, ni siquiera aquel que decidió un partido, el título más relevante. "Te pedimos el gol que llevas en el corazón, aquel que no cesas de recordar, el que mejores recuerdos te provoca, el que, el día que te jubiles, encabezará la lista de tus gestas más hermosas".

Messi ha marcado 877 goles en su carrera: 672 con el Barça, 112 con Argentina, 32 con el PSG y 61, de momento, con el Inter de Miami. Evidentemente, no era una tarea fácil para Leo ni, tal vez, deseada, pero Messi hace por Unicef lo que sea. Eso sí, antes de que Messi anunciase, en secreto, en petit comité, su gol, Marcelo Méndez, una de las manos derechas del genio argentino, un ser especial para la ‘Pulga’, preparó la mejor campaña de comunicación y márketing jamás creada en el ‘soccer’.

Todo arrancó con un vídeo magistral, cuyas voces eran de dos personalidades carismáticos del mundo del cine, los actores Guillermo Francella (Buenos Aires) y Morgan Freeman (Memphis, EEUU). Ese vídeo, que tuvo 100 millones de visualizaciones, anunciaba lo que iba a ocurrir, cuestionándose cómo era posible que se produjese el milagro de saber algo que, pese a ser preguntado, requerido, millones de veces, jamás se llegó a saber.

"¿Puede un mago quedarse con un solo truco? ¿Puede un capitán quedarse con solo un viaje? ¿O un artista con solo una obra? ¿Puede un maestro quedarse con una clase? ¿Un poeta, con solo un verso? ¿Un guerrero quedarse con solo una batalla? ¿Un inventor, con solo un invento? ¿Puede un genio quedarse con solo un deseo? ¿Puede un mago, capitán, artista, maestro, poeta, guerrero, inventor, genio quedarse solo con un gol? Leo Messi puedes decirnos, para la posteridad, cuál es el gol favorito de tu carrera”, narraban Francella y Freeman, provocando la inquietud del mundo, no solo del fútbol.

Los actores Guillermo Francella (Buenos Aires) y Morgan Freeman (Memphis, EEUU) pusieron voz al vídeo promocional de la obra que se iba a subastar en Christie's, que generó 100 millones de visitas y provocó la incertidumbre sobre cuál sería el gol escogido por Leo Messi.

Llegó el día en que Messi designó su gol y lo hizo minutos antes de conocer, en un rincón del estadio del Inter de Miami, a Refik Anadol (Estambul, 1985), el artista residente en Los Ángeles (EEUU). La elección fue: 27 de mayo de 2009, estadio Olímpico de Roma, final de la Champions frente al Manchester United, minuto 70, segundo tanto, el 2-0, el que sentenciaba la final tras el tempranero de Samuel Etoo en el minuto 10 de partido, centro de Xavi desde la derecha, largo, alto, al segundo palo y Messi, 1.70 metros de estatura, se eleva hasta los 2.70, en escorzo, pierde su bota derecha en el vuelo y el balón superó, en lenta parábola ("lo vi entrar, lo vi volar, vi como el balón superaba a Van der Sar") al portero del United.

Cuando Leo relató su elección, cuyos derechos de utilización fueron regalados por la UEFA al proyecto de Unicef, no se acordaba de nada. Ni sabía cómo había empezado la jugada ni tampoco si su intención era esa. "En esos momentos no piensas, tratas de aprovechar el centro preciso, como siempre, de Xavi. Salió natural. No tuve la sensación de estar haciendo algo extraordinario ni siquiera de una gran dificultad. Simplemente se dio así, salté, cabeceé de esa manera tan rara ¿no? Y salió el gol que salió".

ROBERTO TEDESCHI BARCELONA VS MANCHESTER UNITED UCL44. ROMA (ITALIA), 27/05/09.- El jugador argentino del FC Barcelona Lionel Messi anota el dos a cero de su equipo frente al Manchester United durante el juego final de la Liga de Campeones de Europa que les enfrenta hoy, 27 de mayo de 2009, en el estadio Olímpico de Roma (Italia). EFE/ROBERTO TEDESCHI/PROHIBIDO SU USO EN DISPOSITIVOS MOVILES ITALIA FUTBOL LIGA DE CAMPEONES FUTBOL. LIGA DE CAM / ROBERTO TEDESCHI / EFE

Lo que sí reconoce Leo para justificar su elección es que "para mí se trata del gol más especial, era mi primera Champions, bueno, la segunda, pero la primera con participación plena, convirtiendo el gol que nos daba la tranquilidad, el gol con el que cerrábamos el partido, con el que completábamos el triplete y una inmensa temporada. Y, con todo eso, venían muchas otras cosas a mi cabeza, todas felices. Desde luego, en lo que menos me fijé fue en su belleza, aunque no deja de ser un gol muy lindo, diferente a la mayoría de mis goles pues se trata de un gol de cabeza, haciendo un salto increíble, poco habitual en mí. Insisto, no fue, desde luego, el gol más importante, pero sí el que me trae a la memoria momentos de máxima felicidad para mí, para mi familia, mi estancia en Barcelona, el club, su gente, que estaba detrás, curiosamente, de aquel arco. Es un gol que identifico con momentos de suma felicidad".

"Puede que no fuese el gol más bello, ni el más difícil, ni siquiera el más importante, pero es el gol que, siempre que lo recuerdo, me trae a la memoria felicidad, mucha felicidad, para mí, los míos, el equipo, el club y los seguidores del Barça, que, curiosamente, estaban detrás del arco donde lo metí". Leo Messi — Futbolista del Inter de Miami

Y, a partir de ese instante, se pone en marcha la maquinaria de Refik Anadol y, por descontado, la magia de Ximena Camino, supervisora de la idea como experta en arte, como curadora artística, la persona que ayuda al artista en la construcción de su obra y en la culminación del proyecto.

Anadol, pionero en la integración de la IA en el arte, no cesó de comentar a lo largo de su proceso de creación que para él era "un honor extraordinario, único, unir fuerzas con una personalidad como Leo Messi, en un proyecto que apoya algo tan bello y necesario como la mejora en la educación de nuestros niños y que une el legado emocional del deporte con el futuro del arte".

Anadol diseccionó el gol desde todos los ángulos y perspectivas habidas y por haber a través de la inteligencia artificial, utilizando más de tres millones de datos, la luz y el clima de aquella noche, la posición de todo el mundo en el estadio. "Esto no es nostalgia", explica Anadol, "se trata de revivir la profundidad de ese instante: lo que sintió Messi, lo que sintió la multitud y lo que significó para el mundo. Esta escultura de datos con IA redefine cómo experimentamos la memoria a través del arte".