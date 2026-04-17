El día que Messi jugó contra el Cornellà con el Barça C: "Te lo dejo, no te preocupes"

La carrera de Leo Messi es tan rica en todos los aspectos que da para mucho, mucho más de lo que uno se pueda imaginar. Con el primer equipo del Barça, el argentino no jugó el encuentro en el que los blaugranas se enfrentaron a los verdes el 21 de enero del 2021 en el campo del Cornellà.

Eran los deciseisavos de final de la Copa del Rey y aquel Barça de Ronald Koeman ganó 0-2 con goles de Dembelé y Braithwate pero con Messi reservado para otros compromisos.

Messi, en cambio, ya había jugado contra el primer equipo del Cornellà en la temporada 2003-04. Aquel curso fue el más loco de la carrera del rosarino ya que militó en cinco equipos diferentes del Barça. Leo jugó con los equipos juveniles A y B , con el primer equipo en un amistoso y también disputó partidos oficiales con el Barça B y Barça C.

Leo Messi creció en la cantera del Barça des del 2000 hasta el 2005 / Javier Ferrándiz

El Barça C, que desapareció en el año 2007 tras el descenso del Barça B, era hasta entonces el tercer equipo de la estructura del club blaugrana. En aquella temporada 2003-04 Pep Boada, ex-jugador de la cantera del Barça y antiguo residente de La Masia, debutaba como técnico de aquel equipo.

El Barça C militaba entonces en el grupo quinto de la Tercera División siendo la cuarta categortía del fútbol español. El Barça C competía con equipos como el Europa, Sant Andreu, Reus Deportiu o Cornellà entre muchos otros.

Pep Boada, acompañado por Joan Barbarà y Aureli Altimira, en el banquillo del Barça C / Pedro Castroverde

Messi había saltado en el verano del 2003 del Cadete A al Juvenil B pero su destino estaría marcado por la visión de futuro de Pere Gratacós.

SPORT ha contactado con el entonces entrenador del Barça B que nos ha relatado la historia del ascenso fulgurante de la entonces promesa de 16 años: "En aquella época entrenábamos en los campos anexos al Mini Estadi y nos teníamos que dividir los campos, mi equipo entrenaba en una parte del campo y en la otra se ejercían los jugadores del Juvenil B y Juvenil A".

Messi en un partido amistoso de entrenamiento con Alberto Carroza / Josep Maria Arolas

Nos situamos en la pretemporada de aquel curso 2003-04 y Gratacós no creía lo que estaba viendo: "Por un momento me fijé en el entrenamiento del Juvenil B y vi a un jugador muy especial. entonces le dije a mi segundo Arseni Comas que siguiera a aquel futbolista que me parecía mejor que cualquiera de los que teníamos en el filial".

Gratacós dirige un entrenamiento del filial / Valentí Enrich

Arseni Comas siguió a Leo Messi y según nos relata Gratacós le explicó lo siguiente: "Al principio me dijo que si estaba loco pero enseguida me confirmó que Messi era mucho mejor que cualquier jugador del Barça B".

Lo que hizo a continuación Pere Gratacós es reunirse con el director del fútbol base y pedirle que Messi subiera a entrenarse con el Barça B. Colomer aceptó y Leo pasó a estar en dinámica del filial aunque seguía jugando con el Juvenil A de Rojo.

Leo Messi fue dirigido por Hoyos cuando tenía 16 años / Pedro Castroverde

Su estancia en el Juvenil A fue efímera y saltó enseguida al Barça C de Pep Boada. Gratacós nos confiesa como fue ese ascenso: "Vivíamos en un mismo apartamento yo, mi segundo Arseni Comas y el entrenador del Barça C Pep Boada. Pep me pidió que se lo dejara ya que era buenísimo y yo le dije que te lo dejo no te preocupes, ningún problema".

Messi debutó con el Barça C contra el Europa / Pedro Castroverde

Sport también ha contactado con Pep Boada que recuerda con mucho cariño aquella época: "Cuando Messi subió a jugar con nosotros yo le decía a Gratacós que se lo llevara al B porque era espectacular pero ellos tenían miedo de que lo lesionaran al ser tan joven".

También el director del fútbol base Josep Colomer dudaba de si era lo más idóneo que subiera del Juvenil A al Barça C porque se trataba de un niño de 16 años y quería protegerlo.

Messi debutó con el tercer equipo del Barça contra el Europa en noviembre del 2003 pero lo que más recuerda Boada era la actitud del argentino: "Era una categoría muy dura y con jugadores veteranos y recuerdo indignarme cuando le entraban con tremenda dureza. Él en cambio ni se inmutaba y su reacción era levantarse, no decir nada, marcar goles y dar asistencias".

Messi jugó con el Barça C contra el Sant Andreu / Paco Largo

Su mejor partido fue en el campo del Grama que anotó tres goles y su presencia revitalizó a un Barça C que sufría en la zona baja de la tabla. Y entonces fue cuando llegó el partido entre el Barça C y el Cornellà.

Aquel 11 de enero del 2004 Boada alineó a este once en el Mini Estadi: Rubén, Marín, Martos, Carroza, Bessone, Andreu Guerao, Aitor, Pitu, Messi, Oriol Riera y Javito. También participaron Seco y Bessada.

En el Cornellà estaba el actual miembro de la dirección del fútbol base blaugrana Andrés Manzano que era una de las piezas clave de aquel intenso equipo verde. El partido fue competido, duro y acabó sin goles, el Cornellà se defendió con todo y pese a los intentos de Messi el Barça C no pudo ganar.

Messi saltó categorías a una velocidad incomparable / Javier Ferrándiz

De los diez partidos que jugó Messi con el C, Leo logró anotar cinco goles y repartió numerosas asistencias. Boada recuerda para Sport como se tomaba Leo los partidos: "Estaba en el vestuario callado que parecía que no estaba pero en realidad se concentraba mucho y salía al campo a por todas y era una barbaridad lo que conseguía".

Boada insistió a su amigo Gratacós que aquel adolescente argentino estaba preparado para saltar otra categoría. Gratacós nos confiesa que los entrenamientos trabajaban como jugar para que el '10' recibiera muchos balones: "Yo les decía a mis jugadores que si no querían perder el balón que se lo dieran a Verdú y a Messi y que si se la davan a Leo el balón lo volverían a recibir en las mejores condiciones . Yo les preguntaba si querían perder la pelota y como la respuesta era que no el camino más fácil era darle el esférico al pequeño Messi".

Pere Gratacós consuela a Messi en un partido del Barça B / Javier Ferrándiz

Aquella temporada 2003-2004 Messi fue entrenado por Rijkaard en el Porto-Barça que se disputó en Do Dragao, también fue dirigido de manera efímera por Guillermo Hoyos en el Juvenil B y Juan Carlos Pérez Rojo en el Juvenil A así como los citados Pep Boada (Barça C) y Pere Gratacós (Barça B).

Pere Gratacós y Arseni Comas dirigieron a Messi / Pedro Castroverde

Ahora que Messi ha comprado el Cornellà seguro que recordará cuando se enfrentó a los del Baix Llobregat en un sábado frío del 2003 en un Mini Estadi. Aquel día el recinto que acogía al B y al C presentaba una floja entrada para ver un, en principio, poco atractivo partido de Tercera División.

Los que tuvimos la suerte de verlo podemos ahora recordar con cariño y nostalgia como era Messi con 16 años y como jugar ante rivales como el Cornellà le ayudó a desarrrollarse y crecer para llegar a lo más alto.