El día que Messi firmó una montaña de camisetas del Barça

Lionel Messi ha protagonizado de nuevo una imagen que le vincula con el Barça y es que en el lanzamiento de una promoción con Icons Memorabilia, se ha podido ver una de las imágen muy llamativa: el astro argentino aparece rodeado por una montaña de camisetas del FC Barcelona, todas preparadas para ser firmadas durante una sesión privada celebrada el pasado 8 de octubre en Miami y que se pueden conseguir a través de la web de la empresa.

De ese maratón de autógrafos salió una de las piezas más exclusivas del mercado actual: la camiseta oficial del Barça 2018-19, edición 778 Appearances, autografiada por el propio jugador.

La camiseta '778' de Leo Messi / ICONS

La camiseta —puesta a la venta por unos 2.900 euros— llega con el Certificado de Autenticidad oficial del FC Barcelona y la avanzada tecnología TripleLock™, un chip NFC encriptado que permite verificar al instante la autenticidad del producto con el móvil. Un sistema pensado para coleccionistas que buscan certificar la originalidad.

Este lanzamiento coincide con un hecho que sorprendió al barcelonismo. Messi se fotografió recientemente dentro del nuevo Camp Nou, una imagen que se hizo viral por la fuerza emocional de ver al argentino otra vez en el estadio que definió su carrera. Y, además, ayer recibió el premio al jugador más querido por la afición en la Gala Valores de SPORT, un reconocimiento que subraya su vínculo eterno con los culés.

El impulso a su colección oficial se completa con un sorteo internacional de tres camisetas firmadas y enmarcadas —Argentina, FC Barcelona e Inter Miami—. Para participar, basta con seguir a @icons_memorabilia y comentar #IconsARG, #IconsFCB o #IconsMIA en la publicación de Leo.