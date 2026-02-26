Un día con Marc Ciria: "¡Remontaremos! ¡Aquí y en las elecciones!"

A las nueve de la mañana, en la zona alta de Barcelona, el café ya está hecho. Huele antes de llamar al timbre. La puerta se abre y aparece Marc Ciria con la taza en la mano, como si el día llevara rato en marcha. “¿Un café?”, nos pregunta señalando la cafetera. Para el precandidato es el segundo de una larga jornada en el que caerán cinco o seis, asegura.

SPORT pasó un día con Marc Ciria, precandidato a las elecciones del Barça / DANI BARBEITO

El piso es luminoso, con una biblioteca que no está de adorno llena de libros relacionados con el Barça. En una mesa larga junto a la cocina descansa una bandeja con pastas. "Marc es un gran anfitrión, ya lo verás", nos avisaron. En casa están sus dos hijos y su pareja. Es sábado de precampaña y el teléfono, a esa hora, vibra ya sin descanso. Mensajes, llamadas, audios... Ciria es pura energía controlada y suele incorporar a todo lo que dice la seguridad de quien tiene las ideas muy claras.

El eco de la lona colgada tres días antes en Barcelona con la imagen de Leo Messi aún perdura y mientras tomamos café nos explica que la iniciativa tuvo 167 millones de impactos en todo el mundo. También que todo empezó un mes atrás y que tuvo un coste de 150.000 euros. Ciria acompaña a todo lo que dice de cifras que no aburren, sino que combinan con la pasión que le pone a todo.

Siguiente parada: "remuntada"

Un taxi espera en la calle para llevarnos al partido de su hijo menor, que juega en el Europa. Mientras los equipos calientan, Marc se toma su tercer café en una cafetería cercana junto al resto de los padres, que le preguntan, de nuevo, por la lona. El ambiente es futbolero y el ahora padre de familia está en su salsa. De vuelta al campo, Ciria no para en la banda: se desespera con el 0-2 favorable al Premier Barcelona, anima a los jugadores del Europa y a su propio hijo, siempre en positivo. "¡Remontaremos! ¡Aquí y en las elecciones!", exclama.

Y no se equivoca porque el partido se vuelve loco y, tras situarse el Europa 4-2, se da un intercambio de golpes que, a falta de un minuto, refleja un 5-5 en el marcador. La remontada llega en el último suspiro, los escapulados marcan el sexto y Ciria salta de alegría: "¿¡Qué te he dicho!? ¡En la vida hay que confiar siempre! ¡En todo!", le dice a su hijo mientras se abraza a él.

Reunión en la sede electoral

Otro taxi nos lleva al corazón de Les Corts. En la calle Felipe Paz, 10 se encuentra la sede electoral de 'Moviment 42', detrás del Camp Nou. Hay reunión de equipo, incluso en sábado, porque el día siguiente será el primero en el que podrán recoger firmas en el Camp Nou. "Nos estamos dejando la piel, pero vamos muy bien", se comenta entre el equipo de Ciria.

Una hora y media después, de vuelta a casa. Hay barbacoa junto a su pareja y sus hijos, pero también los de Ivan Cabeza, acompañado también de los suyos. Son amigos más allá de precandidaturas y negocios varios. La complicidad entre ambos es total y da la sensación de que se entienden con la mirada. Un campito de fútbol ameniza la espera de la carne: chuletón de Wagyu, chistorra y butifarras. Marc es competitivo y no se deja ganar ni en el partidillo improvisado con los niños. Sin embargo, se imponen ellos.

Al otro lado de la casa la mesa ya está preparada para todos los comensales. Los niños comen en el interior. No falta de nada: ensaladas, vino del bueno y, sobre todo, la carne que ha preparado el propio precandidato. Durante la comida, a la que se une más tarde su inseparable Albert Medina, del equipo de comunicación, no paran de repasar cifras, agenda, reuniones pendientes...

De hecho, y tras un nuevo café, Ciria y Cabeza se sientan en el sofá para revisar algunos documentos. La precampaña no para ni en fin de semana. Al cabo de un rato, Ivan y sus hijos se marchan y nosotros hacemos lo mismo porque la próxima parada es en Vilassar de Mar, organizada por su primo con la Penya Blaugrana de la población. Dejamos a la familia tranquila, aunque solo sea por un rato, que ya toca.

El líder de 'Moviment 42' llega acompañado de varios de los miembros de su equipo. "Estas pueden ser las elecciones que gane Laporta y voten a Ciria", exclama ante el aplauso de los socios que se han acercado a escuchar su proyecto. Antoni Martin es el líder tecnológico del equipo, un experto de reputación mundial. Según explican sus compañeros, "un auténtico crack". Su pareja es de Vilassar de Mar, así que no faltó a la cita y expuso su plan.

Ya pasan de las diez de la noche porque, tras la charla, ha habido intercambio de opiniones con socios y socias. Aprovechando que en el Maresme se está muy bien y que había hambre, la jornada acabó en el Yume, uno de los restaurantes, en este caso japonés, de moda en Vilassar de Mar. Lo hizo acompaño de su primo, Sisco Roig, que vive en Premià de Dalt y había organizado la visita a la comarca.

Marc Ciria, seguramente, cayó rendido tras un día largo con el objetivo de recargar pilas para seguir con el ritmo frenético que las elecciones a la presidencia del Barça piden. No hay pausa hasta el próximo 15 de marzo, día en el que la masa social blaugrana elegirá a su próximo presidente.