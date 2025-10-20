El día que Maradona quiso fichar a 'Mágico' González para el Barça, una alarma de hotel que disuadió a Núñez y la asombrosa finta a Iniesta

A sus 67 años, Jorge 'Mágico' González se volverá a enfundar la camiseta del FC Barcelona. El salvadoreño nunca jugó oficialmente en el Barça, como quería un Diego Armando Maradona que lo idolatraba. Sí disputó dos partidos amistosos en un torneo que debía servir para fichar por el club azulgrana, pero la vida 'disoluta' de 'Mágico' disuadió a Josep Lluís Núñez, por entonces presidente del Barça. El próximo 18 de noviembre jugará en su tierra de El Salvador con los Legends del Barça (a los que se sumará también Touré Yaya) un clásico contra el Real Madrid y lo hará en el estadio que lleva, cómo no, su nombre.

La vida de 'Mágico' González da para escribir más de un libro. En SPORT recopilamos las que tienen relación con el conjunto blaugrana:

Aquella alarma de hotel

En mayo de 1984, Diego insistió para que el salvadoreño vistiera de azulgrana. El club tenía una gira por Estados Unidos mientras estaba en plena competición, con la Copa de la Liga. Así que fueron con un equipo alternativo y dos refuerzos, el murcianista Husillos y ‘Mágico’. Coincidió dos partidos con el ‘Pelusa’, una derrota ante el Cosmos y un empate a dos ante Fluminense, en el Giants Stadium, con gol de ‘Mágico’ a pase de Diego y una anécdota deliciosa: el ‘caño’ del salvadoreño al propio ‘Pelusa’ para ingeniárselas y burlar a tres rivales que se le echaban encima.

Volvió a marcar en la tanda de penaltis, pero su fichaje no se consumó. En el hotel de concentración saltó la alarma antiincendios, activada según la leyenda por un bromista Maradona. Todos bajaron al hall. Todos, menos ‘Mágico’, que se quedó en la habitación con una mujer. Demasiado para Núñez.

Rechaza al PSG

El Cádiz lo fichó tras despuntar en su país y rechazar al París Saint-Germain. No se presentó a la reunión con los franceses, y eso que le esperaron horas y horas. Se quedó durmiendo la siesta. En la ‘Tacita de Plata’ encontró su hábitat, pero incluso tuvo que salir cedido al Valladolid porque Benito Joanet no aguantaba más su vida disoluta.

Por aquel entonces, David Vidal era el segundo entrenador y vigilaba las salidas nocturnas del salvadoreño, compañero de ‘farra’ de Camarón de la Isla. Un día le vio dar toques a un paquete de Winston. “Rectangular, eh, como si ahora se lo das a un móvil”, recuerda el gallego con gracia. El tabaco, claro, era de ‘Mágico’.

Gol ‘maradoniano’ al Barça

Clasificó a su humilde selección para el Mundial de 1982, pero no fueron bien las cosas. El 10-1 que le endosó Hungría a El Salvador sigue siendo la mayor goleada histórica del campeonato. Pero ‘Mágico’ mostró al mundo regates y gambetas que encandilaron.

Su primera etapa cadista fue de 1982 a 1984. El primer año subió al equipo amarillo a Primera y en el segundo descendió, pero en la memoria quedaron goles como el que le marcó al Barça, avanzando desde su propio campo y sin que nadie lo pudiera frenar. Sirvió, dicen, de inspiración a Maradona para la obra de arte que firmó dos años después a Inglaterra.

El ‘Urruti, t’estimo’

“A mí lo que me gusta es divertirme”, explicó una y otra vez ‘Mágico’. Lo enviaron a Valladolid y volvió a cruzarse con el Barça en el partido que valió una Liga. Marcó un gol, pero Urruti le paró un penalti en una ación histórica de la historia del club azulgrana que inmortalizó Josep Maria Puyal . Después, volvería a Cádiz cinco temporadas y siguió jugando en su país hasta la retirada en 2002. Se le realizaron varios partidos de homenaje, y en uno, un año después de colgar las botas, se midió con el Cádiz al Barça de Radomir Antic.

La anécdota con Iniesta

En una acción del encuentro que vencieron los azulgranas 2-1, y con 46 ‘tacos’, le hizo una asombrosa finta a un jovencísimo Andrés Iniesta, que después, el manchego se 'apropió' como suya. Pudo ser el mejor del mundo, pero se conformó con vivir, con disfrutar. Jorge González fue, por encima de todo, un futbolista ‘Mágico’.