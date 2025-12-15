El día que el Manchester City intentó fichar 'sin querer' a Leo Messi

Si hay un equipo donde Lionel Andrés Messi Cuccittini, el mejor jugador de toda la historia, ha estado a punto de jugar sin nunca haber llegado a disputar un solo partido con su camiseta, es muy probablemente el Manchester City. Sin ir más lejos, en 2020, durante el verano del burofax, si se le hubiera dejado marchar como pidió por escrito el canterano culer, su destino hubiera sido casi con total seguridad la Premier League, y más concretamente el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

No obstante, según ha contado en el pódcast 'Business of Sport' Mark Bowen, quien era ayudante en 2008 del entrenador del City Mark Hugues, los 'skyblues' lanzaron de forma accidental una oferta por el argentino durante el verano en que Sheikh Mansour adquirió la entidad.

Al Sheikh Mansour, propietario del Manchester City / Redes

Una estrategia peculiar

Según Bowen, la estrategia de la dirección deportiva del equipo inglés una vez llegó la compra por parte de los Emiratos Árabes era, como mínimo, peculiar, "ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook [director deportivo] le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo, y entonces el club se lanzó a ofrecer 30 millones por varios jugadores de primer nivel", explica. Siempre según comenta el entonces ayudante del entrenador cityzen, mediante esa táctica los dueños "simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo". Algunos de los cracks con los que aplicaron esta 'innovadora' medida fueron Ribery, Berbatov y Robinho, extremo madridista que finalmente si lograron fichar aquel verano. Sin embargo, una oferta inesperada se coló en la lista...

"¿Quién coño te crees que eres?"

Bowen relata que, semanas más tarde, "en un acto en Londres el presidente del Barcelona anunció que el Manchester City aparentemente había ofrecido 30 millones por Messi". Desde la dirección deportiva de los ingleses nadie se hizo responsable e incluso mostraron incredulidad; sin embargo, la respuesta de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona en aquel entonces, habría respondido contundentemente a la propuesta del Manchester City, "¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!", fue la respuesta del máximo dirigente culer a la oferta por un Leo Messi que, ya en aquel entonces, había terminado en el top-3 del Balón de Oro en dos ocasiones y apuntaba a ser una gran estrella en el club catalán, aunque era difícilmente predecible que se convertiría en lo que ha terminado siendo, el mejor futbolista de todos los tiempos.