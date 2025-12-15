Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LewandowskiXabi AlonsoBarça Premier Padel FinalsTopuriaAbraham GonzálezHansi FlickDavid BernabeuFinal NBA CupFigoFlorentinoGarcía PimientaClasificación LaLigaMíchelTer StegenMercado de FichajesXavier EstradaCristiano Al-NassrCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad SocialJorge ReyMaldiniAbde
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El día que el Manchester City intentó fichar 'sin querer' a Leo Messi

El conjunto inglés realizó una oferta de 30 millones por el astro argentino sin siquiera estar al tanto de ello

El día que Messi firmó una montaña de camisetas del Barça

El día que Messi firmó una montaña de camisetas del Barça

El día que Messi firmó una montaña de camisetas del Barça / @leomessi

Marc Gómez

Marc Gómez

Si hay un equipo donde Lionel Andrés Messi Cuccittini, el mejor jugador de toda la historia, ha estado a punto de jugar sin nunca haber llegado a disputar un solo partido con su camiseta, es muy probablemente el Manchester City. Sin ir más lejos, en 2020, durante el verano del burofax, si se le hubiera dejado marchar como pidió por escrito el canterano culer, su destino hubiera sido casi con total seguridad la Premier League, y más concretamente el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

No obstante, según ha contado en el pódcast 'Business of Sport' Mark Bowen, quien era ayudante en 2008 del entrenador del City Mark Hugues, los 'skyblues' lanzaron de forma accidental una oferta por el argentino durante el verano en que Sheikh Mansour adquirió la entidad.

Al Sheikh Mansour, propietario del Manchester City, se le estima un fortuna de 31 billones de dólares

Al Sheikh Mansour, propietario del Manchester City / Redes

Una estrategia peculiar

Según Bowen, la estrategia de la dirección deportiva del equipo inglés una vez llegó la compra por parte de los Emiratos Árabes era, como mínimo, peculiar, "ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook [director deportivo] le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo, y entonces el club se lanzó a ofrecer 30 millones por varios jugadores de primer nivel", explica. Siempre según comenta el entonces ayudante del entrenador cityzen, mediante esa táctica los dueños "simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo". Algunos de los cracks con los que aplicaron esta 'innovadora' medida fueron Ribery, Berbatov y Robinho, extremo madridista que finalmente si lograron fichar aquel verano. Sin embargo, una oferta inesperada se coló en la lista...

Noticias relacionadas y más

"¿Quién coño te crees que eres?"

Bowen relata que, semanas más tarde, "en un acto en Londres el presidente del Barcelona anunció que el Manchester City aparentemente había ofrecido 30 millones por Messi". Desde la dirección deportiva de los ingleses nadie se hizo responsable e incluso mostraron incredulidad; sin embargo, la respuesta de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona en aquel entonces, habría respondido contundentemente a la propuesta del Manchester City, "¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!", fue la respuesta del máximo dirigente culer a la oferta por un Leo Messi que, ya en aquel entonces, había terminado en el top-3 del Balón de Oro en dos ocasiones y apuntaba a ser una gran estrella en el club catalán, aunque era difícilmente predecible que se convertiría en lo que ha terminado siendo, el mejor futbolista de todos los tiempos.

TEMAS