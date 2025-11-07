El día que Mágico González aceptó (volver a) jugar con el Barça

En la vida de Jorge 'Mágico' González nunca se ha sabido del todo qué es realidad y qué es leyenda. Su historia, contada mil veces entre Cádiz, San Salvador y Barcelona, siempre ha tenido algo de fábula oral: la del genio que prefería el arte al triunfo, el placer a la gloria. Esta vez, sin embargo, la leyenda se hizo carne. A los 67 años, el Mágico volverá a vestirse de corto para disputar unos minutos con el Barça Legends, en un homenaje que se celebrará en su propio país.

Mágico González, leyenda del Cádiz, estuvo cerca de fichar por el Barça / SPORT

La historia comenzó con una idea sencilla y cargada de nostalgia. "Surge porque Mágico jugó una gira con el Barça en Estados Unidos, ya había vestido la camiseta del Barça y jugado con Maradona", explica Kevin Rodríguez, la persona que gestionó y convenció al salvadoreño para aceptar la invitación. Aquella anécdota, casi olvidada y nunca contada por el propio González, fue el punto de partida. "El Barcelona estaba encantadísimo de poder contar con Jorge, por lo que representa, y porque el partido se juegue en su estadio", cuenta.

La conexión no fue casual. Kevin es hijo de otra leyenda salvadoreña, Jaime 'Chelona' Rodríguez, fallecido hace poco más de un mes y al que le unía una gran amistad con Mágico: "Mi padre firmó por el Cádiz con Mágico", explica quien pudo conocer a Jorge cuando era un niño y pudo mantener la relación con los años. "Hablamos con el Barça y con NSN (empresa organizadora del evento) antes de trasladar la propuesta al ex futbolista.

El siguiente paso fue hablar con Berenice, la hija del Mágico. Ella fue quien le transmitió la invitación. Y la respuesta no se hizo esperar: "Fue inmediato. Dijo que sí, que estaba muy contento. Ya estaba al tanto de los rumores porque se venía hablando del partido. Y cuando lo confirmamos, se sumó desde el principio". De hecho, y pese a que la idea es que juegue unos minutos, "me dicen que está entrenando, motivado y feliz".

Mágico González, leyenda del Cádiz, estuvo cerca de fichar por el Barça / SPORT

Había una carga simbólica que lo hacía inevitable: el regreso del genio al estadio que lleva su nombre: "Para él es una forma de agradecer a la afición salvadoreña todo el cariño. Es un regalo. Siempre piensa en la gente", explica Kevin. En el Barça, obviamente, la presencia del Mágico también tuvo una gran acogida. Nunca llegó a jugar un partido oficial, pero sí dos amistosos en una gira por Estados Unidos en la que coincidió con Maradona: "Él sabe que fue parte de aquella historia. Y que el Barça lo recuerde ahora, a su manera, le hace mucha ilusión", añade Kevin.

El partido, que reunirá a nombres como Puyol, Romario, Cocu, Yaya Touré, Juan Pablo Sorín, Saviola, Ludovic Giuly o Vítor Baía, promete ser un evento único para Centroamérica. "Es la primera vez que se da algo así aquí, por la magnitud del evento y la calidad de los jugadores. Para Mágico es algo que trasciende, un homenaje que va más allá del fútbol".

Mágico González jugará con el Barça el Clásico Legends en San Salvador / NSN

Jorge González jugará solo unos minutos, suficientes para que el tiempo se detenga. Será, probablemente, la última vez que el salvadoreño se vista de corto. Será, pese a que ya ha recibido más de un homenaje, como el de hace un año en Cádiz, ciudad en la que se hizo leyenda, algo distinto, en su tierra, con su gente, vestido con la camiseta del Barça y cerrando un círculo.

"Quien conoce a Jorge siempre tiene algo que contar", dice Kevin, sonriendo al otro lado del teléfono. Jorge 'Mágico' González, uno de esos hombres que habitan entre lo real y lo imaginario, cuando vuelva a tocar el balón, aunque sea solo por unos minutos, volverá a convertir el mito en realidad.