El día que el Madrid perdió ante el Barça y no lloró contra Munuera Montero

Lo nunca visto en los clásicos de los últimos años. Gran final, partido con momentos puntuales de enorme tensión y un invitado inesperado que sorprendió con una actuación en la que causó malestar en la plantilla azulgrana. El rival, el enemigo acérrimo de cualquier colegiado que dirigiera el clásico de turno, por una vez, y sin que sirva de precedente, no fue la gran excusa para llorar y arremeter contra la supuesta injusticia dentro del terreno de juego.

Munuera Montero no estuvo bien. El andaluz no es que influyera de forma directa en la victoria del Barça, pero es indudable que sí la complicó un poco más de la cuenta. Un par de acciones puntuales graves y una línea de arbitraje irregular acabó provocando que varios jugadores del conjunto Flick, y miembros de su staff técnico, manifestaran de forma evidente el desacuerdo con varias decisiones del árbitro.

La primera en la frente llegó con un pisotón flagrante de Álvaro Carreras sobre Lamine Yamal. Una jugada de manual, digna de una cartulina amarilla, y que fue ignorada por Munuera Montero. Un castigo que hubiera influido en el severo marcaje del lateral madridista que le permitió emplearse a fondo hasta que finalmente sí vio la amonestación en la segunda mitad.

La segunda gran acción llegó el descuento de la primera parte. Cumplido el tiempo, y con segundos de añadido, permitió un lanzamiento de córner injustificado. La jugada finalizó con el empate in extremis mientras varios jugadores le recriminaban su generosidad con el crono.

La entrada de Asencio sobre Pedri, con amarilla incluida, estuvo regida por una indulgencia que jamás se aplicó cuando Frenkie de Jong cometió una falta también grave sobre Mbappé. En este caso, sin duda alguna, el neerlandés abandonó el terreno de juego con roja directa.

Acciones puntuales a un lado, el criterio de Munuera Montero durante todo el partido fue muy irregular. Faltas flagrantes ignoradas, en su mayoría perjudicando al Barça, y enorme sensibilidad con las caídas de Vinicius. Nada que ver con el arbitraje de sus compañeros en el resto de competiciones domésticas.