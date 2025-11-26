El día que Lewandowski alucinó con el buffet del Barça

La historia de Robert Lewandowski en el Barça está repleta de éxitos. Goles (muchos), títulos. Algún que otro altibajo, pero siempre se ha encargado el polaco de acallar cualquier conato de crítica o de duda sobre su rendimiento a base de perforar el área rival. Sus números hablan por si solos y demuestran que la inversión que se realizó por él allá por 2022 ha quedado más que justificada. Es verdad que su fichaje se produjo en una época de vacas flacas y austeridad y el esfuerzo todavía tuvo más simbolismo.

Pero él también realizó algún que otro 'esfuerzo' para que todo saliera adelante. Como por ejemplo diferir su salario y bajarlo de forma considerable la primera temporada para poder cuadrar los números. El '9', que cogió el testigo de Memphis Depay con esa camiseta, tenía 'bloqueado' su sueño de jugar en España. Estuvo cerca de hacerlo en 2013 con el Madrid, pero ya había dado su palabra a Rummenigge y ni una mareante oferta de Florentino consiguió doblegarlo.

UNA ESPERA DE NUEVE AÑOS

Tuvo que esperar nueve años para poder aterrizar en la Liga. La posibilidad de mudarse a Barcelona, cerca del mar y con un clima parecido al de su querida Mallorca, le sedujo. Desde entonces, él y su familia disfrutan de una vida plena. Se les ve pasear por el paseo marítimo de Gavà a menudo.

Sebastian Staszewski, autor del libro 'Lewandowski. El verdadero' / SPORT

Pero el 'shock' inicial de Robert con el momento de penurias económicas que pasaba el Barça fue importante. Y vivió alguna situación algo 'surrealista' para él. Las cuenta en su libro Sebastian Staszewski, que atendió a SPORT recientemente y nos desveló alguna. Pronto, si todo va bien, 'Lewandowski. El verdadero' se venderá en castellano.

Le dijeron que había que ahorrar...

"Cuando estaba en Florida estaba muy sorprendido de que no hubiera algún tipo de carne y pescado. Lo preguntó y le dijeron que había que ahorrar. No fue una mala reacción, solo que estaba sorprendido. Él pide mucho, también en la selección. Notaba cuando una sopa no estaba hecha con ingredientes de calidad. Es un loco sobre eso. Es introvertido, así que no es el tipo de persona que gritará. Sí que se queja. Siempre ha sido así", cuenta Staszewski.

"No fue una lucha. Él sabía la situación del Barça, aceptó rebajar su ficha el primer año para ayudar al club. Es una historia graciosa que muestra los problemas que tenía el Barça. No se importó mucho. Y ahora mismo por lo que sé hay más tipos de carne y pescado y ya no hay esos problemas. Fue al cocinero, que no era su amigo, era la primera vez que lo conocía, para preguntarle. Eso forma parte de su éxito, esa obsesión", añade el polaco.