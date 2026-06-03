El día que Laporta prometió el fichaje de Bernardo Silva

Corría el año 2022, era verano, concretamente el mes de julio. Para ser exactos, el día 30, dos días después de que se hiciera oficial el fichaje de Jules Koundé por el Barça, operación que Joan Laporta aprovechó para reivindicar que "los jugadores vuelven a querer venir al Barça". Habló desde la gira que el primer equipo, dirigido por Xavi, estaba realizando por Estados Unidos y a la que ya se unieron, desde el principio, Raphinha, y al cabo de pocos días, Lewandowski.

La imagen más esperada: Lewandowski ya viste de azulgrana. El Barça le dio la bienvenida al polaco en un acto en Miami / Valentí Enrich

El primer gran proyecto desde el regreso de Laporta empezaba a tomar forma y aquella misma temporada el Barça ya sería campeón de Liga, con Robert como Pichichi. De entre todos los objetivos que tenía el club blaugrana, con Mateu Alemany como director de Fútbol al mando, hubo uno que no pudo realizarse: Bernardo Silva.

Guardiola se abraza a Bernardo Silva / 'X'

El portugués ha sido desde siempre uno de los sueños recurrentes de Joan Laporta, enamorado de su fútbol desde que empezara a hacerse enorme vestido con la camiseta del Manchester City, donde Pep Guardiola lo acabó convirtindo en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Durante aquella gira por Estados Unidos, cuya última para fue en New York, el presidente blaugrana protagonizó una anécdota que, pasados los años, adquiere especial relevancia porque, si no pasa nada, el dirigente acabará haciendo realidad lo que entonces fue imposible. Y que verbalizó sin esconderse la noche del 30 de julio de 2022.

Bernardo Silva 'presente' en el Rockefeller Center

Fue durante una visita institucional de la entidad al Rockefeller Center para presentar la alianza entre la Fundació Barça y ACNUR. Una parte de los enviados especiales desplazados a Estados Unidos tuvo la destreza no solo de atender al acto en el imponente edificio para informar sobre él, sino también de unirse a la cúpula blaugrana en el 'cocktail' posterior que se realizó en el 'Top of the Rock', la famosa azotea del rascacielos.

Joan Laporta, en Miami atendiendo a unos aficionados / Valentí Enrich

En pleno mercado de fichajes, las conversaciones con Mateu Alemany y con los directivos del Barça, con Joan Laporta a la cabeza, giraban alrededor de otros posibles fichajes y, también, de algunas salidas que podían llegar a producirse aquel verano. Uno de los nombres que aparecía en las improvisadas charlas era el de Frenkie de Jong, cuya relación con el club no atravesaba su mejor momento, precisamente, por la necesidad que tenía (y sigue teniendo) la dirección deportiva de aligerar la masa salarial.

Joan Laporta, en el Rockefeller Center de New York / SPORT

La idea por aquel entonces era encontrar la fórmula para que el holandés dejara la plantilla y, de forma paralela, intentar el complicadísimo fichaje de Bernardo Silva. El portugués ya era uno de los pilares del proyecto de Pep Guardiola en el Manchester City, que ni lo iba a poner sencillo ni tenía ninguna necesidad, deportiva o económica, de hacerlo. Para Joan Laporta, como veremos, una operación no tenía porque ir acompañada de la otra.

De Jong, junto a Joan Laporta, el día de su renovación con el Barça / FC Barcelona

Con el paso de las horas y cerca ya de que se diera por acabada la visita al Rockefeller Center y tras haber degustado un 'champagne' excelente, se empezó a corear, al inicio de forma algo tímida, cómo se coreaba el nombre de Bernardo Silva. Cuando, al cabo de poco rato, la comitiva blaugrana, con Joan Laporta a la cabeza, empezó a abandonar el recinto, la presencia indirecta del portugués se intensificó y su nombre acabó convirtiéndose un cántico unánime cuando Joan Laporta se sumó a él con el puño alzado. "Bernaaardo Siiilva, lorololololololó", se escuchaba.

El Barça, acompañado de la prensa, realizó una visita institucional en el Rockefeller Center de Nueva York en 2022 / SPORT

El máximo dirigente del Barça, mientras daba por finalizado el acto y se dirigía hacia los ascensores con el resto de la directiva y demás responsables del club, acabó pronunciando eufórico una frase que hoy adquiere más significado que nunca: "¡Ficharemos a Bernardo Silva... y nos quedaremo con De Jong!". Fue una afirmación muy celebrada por los presentes. Por un lado, aquella profecía, que puede convertirse en realidad este verano, demuestra que Laporta está enamorado futbolísticamente del luso desde hace muchos años y que, no es algo menor, nunca, más allá de necesidades económicas, quiso desprenderse de un jugador como Frenkie.