El día que Lamine no pudo ir a la Meca

En la plantilla del Barça, salvo error u omisión, solo hay dos futbolistas que profesen la religión musulmana: Ansu Fati y Lamine Yamal. Para ambos, por esa razón, viajar a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España supone un momento especial. El primero, como pudo verse a través de las redes sociales en su momento, aprovechó el día libre que dio Flick para visitar la Meca. En cambio, el de Rocafonda se quedó con las ganas pese a que su intención fue acompañar a su compañero.

El club, que está muy encima del futbolista, no le permitió que hiciera el trayecto entre Yeda y la Meca de poco más de una hora. Existía una razón deportiva (querían que estuviera centrado en la final ante el Real Madrid) y otra que tenía más que ver con su edad. Siendo menor y no estar acompañado por ninguno de sus padres suponía un problema ante cualquier problema inesperado.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Lamine Yamal / Valentí Enrich

Así, Lamine Yamal deberá esperar (quizás el próximo año si el Barça se acaba clasificando de nuevo para disputar la competición) para visitar la más importante de las ciudades santas del Islam. Por cierto, Ansu Fati no olvidará nunca su visita porque, tras salir de la mezquita, sus bambas habían desaparecido y uno de los acompañantes tuvo que dejarle unas de repuesto. Aunque eran de una marca competencia de la que le patrocina, no tuvo más remedio que, con mucha discreción, usarlas para no regresar a Yeda descalzo.