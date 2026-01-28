El día que Lamine marcó un gol olímpico

En la temporada 2022-23, cuando aún se formaba en La Masia, Lamine Yamal dejó una de esas imágenes que son una especie de presagio. Cadete de primer año, pero ya asentado en el Cadete A que dirigía Iván Carrasco, el joven talento azulgrana protagonizó una jugada que impresionó a todo el mundo.

En los cuartos de final de la Copa Catalunya, con el billete a semifinales en juego, Lamine firmó un gol olímpico que levantó al equipo y contribuyó a la victoria del Barça. No fue un gol más: fue una demostración de descaro, precisión y personalidad impropia para su edad, ejecutada desde el córner con una rosca perfecta que sorprendió a todos.

Aquel partido marcó prácticamente el final de su etapa en el fútbol formativo entendido como tal. La 2022-23 fue su última temporada completa, porque al curso siguiente el salto fue definitivo: Juvenil A primero y, en cuestión de meses, filial y primer equipo. Hasta entonces, Lamine había actuado con frecuencia como falso nueve, participando mucho por dentro y siendo el eje del juego ofensivo. Sin embargo, ese mismo curso empezó a consolidarse como extremo derecho, una posición que potenciaba su uno contra uno, su cambio de ritmo y su capacidad para decidir desde la banda.

Sus números en el cadete A esa temporada fueron contundentes: 20 goles en 32 partidos en una temporada en la que ya competía muy por encima de su edad y asumía galones sin complejos. El gol olímpico en la Copa Catalunya no fue una anécdota aislada, sino una señal clara de que el talento de Lamine Yamal estaba listo para romper cualquier categoría. Poco después, el fútbol profesional confirmó lo que en La Masia ya sabían: aquel cadete no era uno más.

Lamine ha mostrado una versión aún más espectacular en el fútbol de élite aunque aún no ha marcado un gol olímpico con el primer equipo. Ante el Oviedo, en la última jornada liguera, añadió un nuevo registro: un golazo con una media chilena habitual del futbol playa.