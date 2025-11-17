El día que Kane dio pistas sobre su futuro

Harry Kane es uno de los grandes nombres del mercado del Barça. El ariete del Bayern de 32 años termina contrato en 2027, pero ya se especula sobre el siguiente capítulo de su carrera. Entre los clubes que están atentos a su situación está un Barça que tiene que empezar a pensar en un relevo de Lewandowski. Precisamente, el polaco fichó por el conjunto azulgrana a la edad actual de Kane, que es otro nueve de perfil clásico.

El inglés tiene contrato con el Bayern hasta el 2027, así que al club bávaro se le abren dos escenarios: o intentar renovar al ariete o buscar un traspaso este verano para intentar recuperar parte de la inversión, ya que se gastó 100 millones hace dos años para llevárselo del Tottenham. Kane participó del triunfo del último triunfo de Inglaterra ante Albania (0-2). El ariete apareció al rescate de unos Three Lions escasos de pólvora y se apuntó un doblete.

Kane además demostró una gran conexión con el azulgrana Marcus Rashford que le dio una asistencia formidable en uno de los goles con un centro marca de la casa para seguir aumentando el número de asistencias esta temporada. Son ya 7 goles y 8 asistencias para el extremo del United cedido al Barça, que está recuperando sensaciones y volviéndose a sentir importante.

De momento, cada vez que le preguntan por su futuro, Kane se muestra prudente, aunque antes del parón dio algunas pistas. "En cuanto a quedarme en el Bayern más tiempo, sin duda lo veo posible", dijo el exastro del Spurs. "Aún no he tenido esas conversaciones, pero si surgieran estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta", apuntó.

"Obviamente, depende de cómo vaya el próximo año y de lo que logremos juntos. Ahora mismo diría que estamos en un momento fantástico y no estoy pensando en nada más. En cuanto a la Premier League, no lo sé. Si me lo hubieras preguntado cuando me marché por primera vez al Bayern, habría dicho que seguro que volvería".

Unas palabras que dejaron abierto el futuro del ariete, que en el Barça se considera un relevo ideal para Lewandowski, aunque el polaco recordó hace solo unos días que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro a corto plazo.

Los motivos que lo llevaron a fichar por el Bayern

Tras la victoria de Inglaterra ante Albania, Kane no se refirió a sus planes de futuro, pero sí recordó los motivos que le llevaron a fichar por el Bayern. "Tuchel fue la principal razón. Me encanta su energía, me encanta lo que quería hacer y cómo quería jugar. Esta relación que tuve desde el primer momento en que lo conocí me puso en el camino correcto". Una relación que ha tenido nuevos capítulos con la selección, donde Kane es la gran referencia.

El ariete está viviendo una temporada espectacular que lo hacen candidato para el próximo Balón de Oro. Un objetivo que Kane sabe que no solo depende de él. "Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano Champions League o Mundial probablemente no gane el Balón de Oro. Lo mismo ocurre con Haaland y todos los jugadores. Hay que ganar estos trofeos. Por como nos está yendo la temporada, parece que estamos en un gran momento de forma. Somos uno de los favoritos para la Champions"