El día de Joan Laporta: Un baño de masas permanente

Joan Laporta, presidente saliente y candidato por ‘Defensem el Barça’, vivió la jornada electoral envuelto en la euforia y rodeado en todo momento por sus más fieles colaboradores y los miembros de la que será su junta directiva.

A las nueve de la mañana, Laporta ya estaba en el Spotify Camp Nou. Se instaló en su box, pero no paró quieto ni un instante. Infinidad de kilómetros, abrazos, besos... Se paseó por la carpa de votación recibiendo un baño de masas por parte de los socios y socias de la entidad y se hizo suya durante buena parte de la jornada la urna destinada a recibir los votos de las celebridades. Acompañó a votar a deportistas como Aitana Bonmatí y Sergio Busquets y también a políticos como Jordi Pujol, Marta Vilalta y Albert Batet.

En el sepelio de Enric Reyna

Laporta hizo un ‘break’ a media mañana para trasladarse hasta el tanatorio de Les Corts, situado a pocos metros del Spotify Camp Nou. Allí dio el último adiós a quien fue presidente de la entidad, Enric Reyna.

De retorno a las intalaciones del club, Laporta siguió con su baño de masas. Fue espectacular el que vivió cuando acudió a votar. Lo hizo acompañado de la totalidad de los que serán sus directivos en este nuevo mandato. Fueron votando uno detrás de otro. Tras votar, un rato para descansar en su box. Canelones y tortilla de patatas para comer. Y poco después hacia el Spotify Camp Nou.

El encuentro con los jugadores

Estaban los dos candidatos invitados al palco, pero Laporta prefirió ver el partido contra el Sevilla con todos sus directivos en la parte izquierda de la tribuna del estadio. Disfrutó de la goleada de los de Hansi Flick y, eufórico, no dudó en botar al canto de “madridista el que no bote” como ya hizo en partidos anteriores. Tras el pitido final, regreso al box. Eso sí, rodeado de socios y socias que le pedían una foto. Muchos minutos para un corto recorrido.

Y tras el partido, uno de los momentos de la jornada. Laporta esperó a pie de urna la llegada de los jugadores del primer equipo. Se abrazó a ellos, cantó y bailó. También esperó a Hansi Flick, con quien también se abrazó y fotografió. Con todo hecho, se retiró hasta su box para esperar el cierre de las urnas y el primer sondeo de TV3. Le dio claramente ganador y la fiesta en el box fue total. Tocaba esperar el resultado definitivo, realizar después su primer discurso oficial y a celebrar.