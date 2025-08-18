El día que Joan Gamper 'refundó' el Barça

El 2 de Diciembre de 1908 es una de las fechas claves de la historia del Barça. Estuvo cerca de ser el día en el que se disolvía el club pero resultó ser la jornada en el que Joan Gamper salvó al FC Barcelona. La desaparición parecía inevitable pero Gamper provocó un cambio de guion impensable que impulsó a la entidad barcelonista hasta cotas insospechadas.

Vicente Reig, segundo por la izquierda (fila superior), fue jugador (el más antiguo) y presidente (1908) del FC Barcelona / Archivo

El 11 de noviembre de 1908 el exportero del Barça Vicenç Reig asumió el cargo de presidente del Barça en una situación delicada. El impulso inicial de los fundadores del club había decaído y solo quedaban 38 socios.

Reig intentó suavizar la crisis pero, dada la gravedad de la situación, decidió convocar una asamblea extraordinaria de socios solo 22 días después de iniciar su mandato presidencial.

Ante de convocar la reunión del 2 de diciembre el presidente Reig y el vocal Paco Bru dimitieron. Hoy Reig sigue siendo el presidente más breve de la historia blaugrana.

Vicenç Reig fue portero y presidente del Barça / Archivo

La reunión se celebró en el gimnasio Solé donde Gamper y una serie de entusiastas compañeros habían fundado el Barça nueve años antes. Aquel día el panorama pintaba muy negro. El funeral del club parecía cantado porque en el orden del día de la asamblea solo había un punto y este era la disolución del club.

20 de los 38 socios que le quedaban al club estaban presentes en aquella asamblea extraordinaria El directivo Francesc Sanz describió la situación real del Barça y lamentó que los esfuerzos de los jugadores y directivos no surgieran efecto.

Al acabar su discurso el silencio era total hasta que el entonces jugador Carlos Wallace preguntó en voz alta: ¿Pero no hay nadie que se atreva a levantar el club?

Y entonces fue cuando surgió la figura de Joan Gamper y los acontecimientos dieron un giro radical. El suizo, que decía que él no era Hans sino Joan, pronunció unas palabras mágicas: "El Barcelona no puede morir ni ha de morir". Gamper prosiguió su discurso: "Si no hay nadie que lo intente yo asumiré la responsabilidad".

Los integrantes de la Junta 1908-1909: Joan Francesc Grau, Miquel Userós, Charles Wallace, Hans Gamper (presidente), Francesc Sanz de Gabilondo y Francesc Sanz. Ausente, Josep Maria Jordà / FC BARCELONA

El fundador del club, que no había sido presidente en 1899 al ser menor de 23 años, quiso implicarse ante la gravedad de la situación: "Quiero olvidar los agravios que me habían alejado de la vida interna del club para reclamar un lugar en la lucha que todos emprenderemos para redimirlo. Si alguien me quiere secundar que lo siga".

Los presentes entendieron el mensaje de optimismo de Gamper y le pidieron que asumiera la presidencia. Sería la primera de las cinco veces que el suizo se convertiría en el presidente blaugrana.

Hans Gamper, fundador del FC Barcleona, en una imagen de 1910 / SPORT

Joan Gamper se puso manos a la obra y su primera decisión fue construir un campo propio. El Barça jugaba en el campo de la calle Muntaner y en tres meses ya tenía construido el campo de la Calle Industria. El 14 de marzo se inauguró este nuevo recinto para los culés que tenía un aforo de seis mil plazas. Allí se originó la denominación de culés para los aficionados del Barça.

Gamper había dado un paso de gigante para impulsar a un club que pasó de la depresión a l crecimiento sin límites.

Una imagen del campo de la calle Industria, con la caracterísrica doble tribuna al fondo / FC BARCELONA

El club revivió en todos los ámbitos y en el curso 1909-10, además del Campeonato de Catalunya, el Barça conquistó su primera Copa del Rey.

Otra decisión que tomó Joan Gamper que supuso un punto de inflexión en la historia del Barça es acercar el club al catalanismo.

La lliga Regionalista era el partido que recogía el sentimiento nacional de buena parte de los catalanes y Gamper y el Barça se acercaron a sus postulados. Este fue el inicio de lo que más de medio siglo después definió Narcís de Carreras como "més que un club". Una expresión que con los años ha perdido su fuerza original ya que se suelen asociar otros conceptos cuando el único sentido de este lema es el identitario.

Gamper empezó a rubricar sus discursos con una expresión que hoy puede parecer rutinaria pero que entonces fue pionera. Gamper acababa sus alocuciones con el ahora clásico ‘Visca el Barça i Visca Catalunya!’.

Hans Gamper (izquierda) junto a Otto Maier (derecha). Se desconoce la identidad de la persona que está entre ambos / Archivo

El sentido del 'més que un club' y el 'Visca el Barça i Visca Catalunya' es la simbiosis Barça-Catalunya que des de la 'refundación' del club por Gamper fue un hecho.

Desde marzo de 1910, el equipo llevó en el pecho la ‘senyera’ que posteriormente se incorporó al escudo del club que en los primeros años solo tenía asociada la simbología de la ciudad de Barcelona.

El Barça, como institución, se puso al lado del pueblo. En el 1918 se convirtió en el único club deportivo catalán que apoyó a un 'Estatut' que permitiera ampliar las funciones de la Mancomunidad (precedente de la Generalitat). Posteriormente se redactaron los primeros estatutos del club en catalán. Los acontecimientos en este sentido ya eran imparables.

El equipo del FC Barcelona, en mayo de 1918, que jugó el primer amistoso contra el Madrid pero no el segundo, que suspendió por enfermedad de ocho jugadores / ARCHIVO

Gamper detectó antes que nadie que si el Barça y Catalunya iban de la mano, el sentimiento de pertinencia de los socios y aficionados del Barça sería muy especial.

Con los años este sentimiento se fortaleció y creció a medida que las dictaduras de Primo de Rivera y Franco pusieron todas las trabas posibles e imposibles.

Jesza Poszonyi fue fichado por Joan Gamper / FCB

Gamper fue el precursor de la idea de que el Barça no se limitara a ser un club deportivo y pudiera mostrarse como una entidad descamplejadamente catalanista. Todo empezó con Gamper. Y no solo en 1899, en diciembre de 1908 el club blaugrana se refundó, y si lo hizo fue gracias al primer culé de la historia. Gracias Joan.