El día que el Inter de Milán quiso llevarse a Leo Messi del Barça: "Su padre lo utilizó para subir al primer equipo"

La historia de amor entre Lionel Messi y el FC Barcelona es uno de los relatos más laureados y románticos de la historia del deporte. Sin embargo, los cimientos de esta relación pudieron tambalearse mucho antes de que el argentino se convirtiera en el mejor jugador de todos los tiempos. Massimo Moratti, legendario expresidente del Inter de Milán, ha sacado a la luz un episodio inédito sobre cómo el club italiano intentó arrebatarle al Barça a su mayor joya.

En una reciente intervención en el programa 'Radio Goal' de Radio Kiss Kiss Napoli, Moratti no solo confesó su devoción por el astro rosarino, sino que admitió haber iniciado movimientos reales para llevárselo a la Serie A. "Más que soñar con traerlo al Inter, hice todo lo posible para que hubiera un contacto directo", explicó el exmandatario interista, dejando claro que su interés no era un mero capricho mediático, sino una ofensiva en firme.

Moratti y Laporta fueron los protagonistas de la llegada de Ibrahimovic / FCB

El presidente que llevó al Inter a reinar en Europa quedó encandilado con el talento descarado de un joven Messi que, por aquel entonces, destrozaba defensas rivales en los campos de La Masia. "Lo había visto jugar en las categorías inferiores y me había quedado totalmente impresionado. Entonces me interesé por él", detalla Moratti. No obstante, la intromisión transalpina se topó con un muro infranqueable: el compromiso del FC Barcelona y el inmenso agradecimiento de la familia Messi hacia la entidad azulgrana.

"Supe que el Barcelona lo había ayudado médicamente, asumiendo su tratamiento para que pudiera crecer físicamente y llegar al gran fútbol. Me pareció que era una cosa desagradable la idea de intentar hacerlo todo a escondidas", reflexionó el magnate italiano, destacando el fuerte vínculo humano forjado entre el club catalán y el jugador.

Messi fue mimado y cuidado por Rijkaard / Paco Largo

Lejos de fructificar, la embestida del Inter acabó jugando a favor de los intereses del propio futbolista dentro de la estructura culé. Según la versión de Moratti, Jorge Messi, padre y representante del jugador, utilizó este interés del fútbol italiano como palanca de presión definitiva en las oficinas barcelonistas. "De esto Messi me está agradecido, porque le sirvió para dar el salto. Su padre habló de nuestro interés con el Barcelona y, desde ese preciso momento, lo subieron al primer equipo", sentencia el expresidente.

El resto es historia viva del barcelonismo. Messi debutó de forma oficial en octubre de 2004 bajo las órdenes de Frank Rijkaard y construyó una carrera inigualable de azulgrana, dejando a Massimo Moratti con el amargo honor de haber sido el detonante involuntario de la explosión del mayor genio que jamás ha pisado el césped del Spotify Camp Nou.