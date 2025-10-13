El día que Iniesta fue a entrenar con el Barça de fútbol sala: "Me dijo que esto iba muy rápido..."

Marc Carmona es una de las personas más importantes en la historia del fútbol sala español. Exjugador y entrenador, su nombre quedó ligado para siempre al Barça, club al que condujo hacia una de las etapas más gloriosas de su sección de fútbol sala. Su legado trasciende los títulos: cambió la mentalidad, el estilo y la ambición de un equipo que pasó de ser uno más en la liga a convertirse en una referencia mundial.

Bajo su mando, el Barça pasó de luchar por mantenerse competitivo a dominar tanto la liga nacional como el panorama europeo. Entre 2004 y 2016, Marc Carmona levantó 4 Ligas, 3 Copas de España, 3 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 UEFA Futsal Cup, además de otros títulos menores. Más allá de los trofeos, el equipo adoptó una identidad reconocible: presión alta, circulación rápida de balón y una defensa basada en la coordinación más que en la fuerza.

Se ganó la reputación de ser un técnico meticuloso, exigente y perfeccionista. Sus entrenamientos se caracterizaban por la atención al detalle, la preparación táctica y el trabajo psicológico con los jugadores. Defendía una idea clara: “El talento gana partidos, pero la organización gana campeonatos.

El día que Iniesta se cambió de sección en la Ciudad Deportiva

En el pódcast de 'tonipadillasports360', el técnico cuenta que Iniesta fue un día a entrenar con el Barça de fútbol sala. Una situación 'inédita' y para el recuerdo. El que fue, probablemente, uno de los mejores centrocampistas de la historia, entrenando en una de las secciones más técnicas. El reto era real, bajo el brazo de 'Nike', en un anuncio de botas. "Hace muchos años, Nike lanzó unas zapatillas de fútbol sala especiales y la promoción la hizo Andrés Iniesta. Y nos pidieron si podía venir a entrenar un día con nosotros", empieza contando Marc Carmona.

"Fuimos a la Ciudad Deportiva y entrenamos, sobre todo con mucho cuidado, como me pidieron e hicimos un entreno más o menos normal y él participó. Y cuando acabamos, hablé un momentito con Andrés: '¿Qué te ha parecido, cómo lo ves?', le preguntó Marc a Iniesta". "Me dijo: 'Vais muy rápido en todo'", contaba en el pódcast.

La diferencia entre el fútbol 11 y el sala es el tamaño de la pista y la velocidad en la que se mueve el balón. "Creo que esa es la diferencia, entre otras cosas. La toma de decisiones es contínua, constante y a máxima velocidad. Por eso, porque somos ocho, o diez, en un 40x20, que todo el mundo se está moviendo y requiere de una concentración, de estar muy focalizado. No puedes descansar. Por lo tanto, tiene similitudes con el fútbol 11. A los nuestros, en aquella época, les gustaba mucho jugar a fútbol y cuando había algún premio, pues a veces íbamos a hacer fútbol 7 y lo hacen bien", dice el exentrenador del FC Barcelona.

"Pero creo que al jugador de fútbol le costaría un poco más adaptarse a ese espacio tan pequeño en el que hay mucha gente y, o vas muy rápido, o el cocodrilo te come", bromeaba.

La relación de 'Don Andrés' con el fútbol sala

El de Fuentealbilla no jugó profesionalmente al fútbol sala, pero sí dio sus primeros pasos en este deporte cuando era niño en su pueblo natal. En las pistas pequeñas de cemento desarrolló muchas de las habilidades que más tarde lo harían destacar en el fútbol: control del balón en espacios reducidos, rapidez mental y precisión en el pase.

Aunque pronto pasó al fútbol 11 al ingresar en la cantera del Albacete y después en La Masia del FC Barcelona, Iniesta siempre ha reconocido la influencia del fútbol sala en su formación. Él mismo ha explicado que ese tipo de juego le enseñó a pensar rápido y a moverse con inteligencia, cualidades que marcaron su estilo único y lo convirtieron en uno de los grandes futbolistas de su generación.