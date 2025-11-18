El día que Héctor Cúper se frustró con Messi: "Me pasé toda la semana entrenando para nada"

Lionel Messi es un jugador que quedará grabado para siempre en la historia del fútbol. Su magia es indiscutible, y su legado está asegurado en todos los libros del deporte. Con el Barça, el argentino rompió prácticamente todos los récords posibles y se llevó hasta ocho Balones de Oro a nivel individual.

Con el paso de los años y tras su salida del club catalán, han ido surgiendo testimonios de quienes se enfrentaron a él, elogiando su talento y calificándolo de “superlativo” e “inhumano”. Como dijo Pep Guardiola: “Él es el mejor jugador que he visto. Lo mejor de Messi no es lo que hace, sino la sencillez con la que lo hace”. O rivales como Casemiro: "Era imposible de parar”, decía.

La historia de Cúper con Messi

Messi se ha enfrentado a números rivales. Entre ellos, al argentino Héctor Cuper, que además de ser jugador, dirigió varios equipos, como el Mallorca, el Valencia, el Inter de Milán, y selecciones como la de Egipto o el Congo. En el pódcast 'Clank.media', presentado por el periodista Juan Pablo Varsky, fue preguntado sobre el día en el que se enfrentó a Leo Messi. Sucedió 15 de octubre de 2011, frente al Racing de Santander, en el Camp Nou. Esa noche, el Barça ganó 3-0, con un doblete del argentino.

"¿Y es verdad que en un partido contra Messi, en Barcelona, usted les dice a sus jugadores: 'Marcarle la pierna izquierda', y terminó haciendo dos goles con la derecha?", le preguntaba Varsky.

"Increíble. Me pasé toda la semana entrenando a mis jugadores sobre cómo frenarlo. Les dije a todos, a los centrocampistas, a los laterales, centrales...: 'A ustedes, si les encara Messi, afuera del área o al costado, no importa, tápenle la pierna izquierda, que se vaya para la derecha de él, porque si 'vos' lo vas a cubrir y le vas a dejar todo el espacio izquierdo y él va a acomodar para querer patear con la zurda...'. Pues ese día, hizo dos goles con la derecha. Tú dices, bueno ya está, no hablo más", decía entre risas.

Ese año, el Real Madrid ganó LaLiga en la famosa liga de los 100 puntos del club blanco, pero Leo Messi terminó la temporada con 73 goles, cifras totalmente descomunales.