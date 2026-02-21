El día que Gavi pudo ser del PSG: la operación que dejó muy tocado a Mateu Alemany en el Barça

El verano del 2023 fue muy movido en el Barça. Mucho más de lo que la gente pueda pensarse. El club, ya sin límite salarial, salió al mercado haciendo malabares y pudo darse una operación que acabó frustrándose y marcando el futuro del club. Gavi estuvo muy cerca de irse al PSG en una operación que el entonces director de fútbol, Mateu Alemany, tenía cerrada y que acabó desbaratándose en el último minuto. Era un canje puro y duro en el que el Barça se quedaba a Verratti y Fabián Ruiz por el canterano, pero que Deco y el propio Gavi se negaron a llevar adelante.

El Barça necesitaba reforzar el centro del campo y el objetivo prioritario de Xavi y Mateu Alemany era Fabián. El principal inconveniente es que no había dinero para ficharle y, menos, para inscribirle. Y fue ahí cuando se diseñó una negociación en la que el PSG puso el nombre de Gavi encima de la mesa y todo se fue acordando. Luis Enrique, que acababa de llegar al banquillo parisino, también dio por buena la opción de quedarse a un Gavi que se había convertido en uno de los centrocampistas con más progresión del mundo.

Fue ahí cuando aterrizó Deco en el Barça formando una bicefalia con Mateu Alemany que duró muy poco. Y el actual director deportivo desbarató en muy pocos días lo que estaba hecho. Primero, porque consideraba que el Barça salía perdiendo a pesar de tener en cuenta la calidad de Fabián, ya que debían asumir el contrato de Verratti y, además, el club perdía a una de sus señas de identidad de la cantera hacia un club que siempre había atosigado al Barça. Y es que ese mismo verano pagaron la cláusula de 50 millones de euros para llevarse a Ousmane Dembélé.

Gavi y su entorno tampoco vieron claros los movimientos, ya que el sueño del canterano siempre había sido triunfar en el Barça. Eso sí, si el club blaugrana estaba dispuesto a pactar su salida, quizás no les hubiera tocado otro remedio. La intervención de Deco fue determinante para salvarles de un momento crítico tras dos años muy ilusionantes en el equipo blaugrana.

Finalmente, la operación quedo borrada del mapa y Mateu Alemany quedó muy tocado en el Barça. Días después, tuvo una reunión con Joan Laporta y Rafa Yuste en la ciudad deportiva en la que se le comunicó que lo mejor era pactar una salida para que Deco tomase absolutamente el mando de la dirección deportiva. Y así fue. El 16 de agosto se comunicó su salida oficialmente y el 14 de septiembre del 2023, Mateu abandonó el club blaugrana.

Hubo otras graves desaveniencias ese verano como la negociación prácticamente unilateral de Mateu para fichar al lateral del Villarreal, Juan Foyth, una operación que solo él y Xavi veían clara y que no se hizo por las cantidades económicas que llegó a pedir el club amarillo.

De los protagonistas de aquella operación, todos han tenido suertes distintas. Fabián ha seguido triunfando en el PSG y acabó ampliando su contrato, Verratti salió ese mismo verano hacia el Al Arabi de Dubai por 40 millones de euros y Gavi se convirtió en referente en el once titular blaugrana como clara apuesta de club. Mateu está ahora en el Atlético tras años sin equipo y Deco se ha asentado en el Barça construyendo junto a Hansi Flick un proyecto claramente ganador.

Gavi ha tenido múltiples ofertas desde entonces. Pero el futbolista siempre ha mantenido su fidelidad al Barça como pocos. Vive el club con una intensidad inmensa y su objetivo claro es poder recuperarse de su lesión de rodilla y devolverle al club todo lo que le ha dado. Su ascendencia ahora dentro del vestuario es tremenda y es inimaginable ya una salida por mucho dinero que haya encima de la mesa. Ni antes al PSG, ni ahora a ningún sitio.