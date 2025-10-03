El día que Flick no hizo un 'De la Fuente'

La reciente polémica entre el Barça y la Selección Española por la gestión del físico de Lamine Yamal trae inevitablemente a la memoria un episodio del pasado, cuando Hansi Flick aún era seleccionador de Alemania.

En las últimas semanas, el técnico ha criticado abiertamente a Luis de la Fuente por la convocatoria de Lamine, que ya llegó tocado a la concentración anterior de España, jugó casi dos partidos completos pese a estar renqueante y regresó lesionado al Barça. El joven extremo culé se perdió varios partidos con su club, reapareció ante la Real Sociedad y, apenas dos encuentros después, volvió a caer lesionado. Pese a ese historial, De la Fuente lo había vuelto a llamar para el próximo parón, aunque finalmente tendrá que desconvocarlo tras el comunicado médico del club azulgrana.

Lamine Yamal, durante el partido ante la Real Sociedad. / AFP7 vía Europa Press

Todo esto ha desatado un revuelo en la prensa y los aficionados sobre si los seleccionadores deben ir con más cuidado para no sobrecargar a los futbolistas cuando salen de sus clubes.

Flick no se arriesgó con Reus

Una situación muy distinta a la que se vivió en 2022, en la antesala del Mundial de Catar. Entonces, Flick decidió dejar fuera de la lista para el torneo continental a Marco Reus, capitán del Borussia Dortmund, por un problema de tobillo. El técnico alemán, consciente del talento y jerarquía del futbolista, asumió el dolor de prescindir de él, pero priorizó la salud del jugador:

“Tuvimos que decidir si correr el riesgo o no. Simplemente nos duele porque podríamos haber aprovechado bien su calidad. Lo extrañaremos”, admitió Flick en Frankfurt y no convocó al jugador a pesar de poder ser un buen refuerzo para el torneo.

Reus ya había sufrido un calvario con las lesiones en grandes torneos; se perdió el Mundial 2014 y la Euro 2016. Prefirió renunciar a su calidad antes que arriesgar con un futbolista tocado.

Marco Reus, en su etapa en el Borussia Dortmund / EFE

Ese contraste es el que ahora resalta en la comparación: mientras Flick aplicó prudencia con un veterano como Reus, Luis de la Fuente ha tensado la cuerda con Lamine, un chico de apenas 18 años que ya carga con el peso de ser la estrella de la selección y del FC Barcelona. Todo esto en medio de unas clasificatorias para el Mundial 2026 donde España lo tiene todo muy de cara y no se enfrentará a rivales demasiado poderosos.

Flick tiene tablas para hablar sobre este tema. Fue seleccionador de alto nivel y entrenador de club; sabe cómo se sienten los técnicos en los dos lados y lo que deben priorizar. Vamos a ver cómo actúa la Federación tras el comunicado médico del Barça y todo este episodio con Lamine Yamal.