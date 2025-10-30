El día que Flick se enfrentó a Maradona

Hansi Flick ha podido disfrutar hasta el momento de una espectacular carrera como entrenador, ganando un sextete con el Bayern de Múnich para un total de ocho títulos en algo menos de dos temporadas con los alemanes. Después, si bien es cierto que su paso por la Selección de Alemania no fue el deseado, con el FC Barcelona alzó tres de los cuatro títulos a los que optaba el conjunto catalán en su primera temporada.

Sin embargo, no por todos es conocida su carrera como jugador, ya que el teutón jugó de centrocampista en hasta tres clubes alemanes a nivel profesional: SV Sandhausen, club donde debutó; FC Köln, y Bayern de Múnich, donde llegó a enfrentarse a quien para muchos es el mejor de la historia.

El fútbol europeo hace cuatro décadas

A finales de los 80 el fútbol era muy diferente, pues la clasificación para las tres grandes competiciones europeas no funcionaba como ahora. De hecho, en los tiempos actuales la Recopa de Europa, competición que jugaban los clubes campeones de copas nacionales, ya no existe, mientras que a la gran competición a nivel clubes clasifican más equipos y no solo los campeones de ligas, contrariamente a aquella época.

En este sentido, no era difícil ver grandes choques en la Copa de la UEFA (actual Europa League), y ese fue el contexto en el que el actual entrenador alemán, Hans-Dieter Flick, se cruzó con Diego Armando Maradona.

Para la temporada 1988-89 el Nápoles del 'pelusa' se encontraba en la Copa de la UEFA tras finalizar como subcampeón de la Serie A en la temporada anterior, en detrimento del Milan de Arrigo Sacchi, mientras que el Bayern de Múnich venía de perder la Bundesliga frente al Werder Bremen.

Flick, obstáculo en el gran triunfo europeo de Maradona

El Nápoles llegaba a semifinales tras superar a la Juventus de Turín en una apasionante eliminatoria de Cuartos de final que se resolvió con una remontada increíble en el Stadio San Paolo, como se le conocía en aquel momento al actual Estadio Diego Armando Maradona. Después de perder 2-0 la ida, los napolitanos lograron vencer por 3-0 en la vuelta y superaron a los 'bianconeros'. En aquella eliminatoria, el autor del gol del siglo inició la hazaña al marcar el 1-0 de penalti en el minuto 10.

Por su parte, el Bayern de Múnich de Hansi Flick llegaba a la penúltima instancia tras avanzar por delante del 'Heart of Midlothian' escocés, también remontando un resultado adverso como locales en la vuelta, ya que perdieron 1-0 en Escocia y remontaron con un 2-0 en la vuelta.

En el cruce de semifinales, se produjo un cruce entre una persona que había dejado huella en Can Barça y otra que la dejaría muchos años después, pues Maradona, exjugador del FC Barcelona y sin lugar a dudas uno de los más grandes de este deporte, se enfrentaba a Hans-Dieter Flick, actual entrenador culer.

En la eliminatoria, el argentino y el alemán coincidieron 146 minutos sobre el césped, ya que el autor de 'La mano de dios' fue sustituido en el minuto 78 del partido de ida, disputado el 5 de abril de 1989, y el exseleccionador alemán lo fue en el minuto 68 de la vuelta, disputada el 19 de abril de ese mismo año.

Finalmente, el Nápoles avanzó a la gran final ante el Stuttgart tras ganar en Italia 2-0 y empatar en el Olympiastadion por 2-2. En la gran final, con formato ida y vuelta, terminaría imponiéndose por un global de 5-4, siendo uno de los grandes logros de Maradona, quien consiguió el hasta ahora último título europeo del conjunto napolitano.