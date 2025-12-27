El día que Flick y el Barça se dieron el sí

El 22 de mayo de 2024 se produjo una reunión en Londres que significó el punto de inflexión necesario para que Flick firmara como técnico del Barça. Explicado con todo lujo de detalles por nuestro excompañero, Toni Juanmartí, en este mismo diario, el encuentro sirvió para acabar de convencer a Deco y a Bojan Krkic de que era el entrenador indicado para liderar el nuevo proyecto. Fueron cinco horas de conversación que marcaron el rumbo deportivo de la entidad blaugrana.

A primera hora de la mañana, Deco y Bojan viajaron a Londres en un vuelo de British Airways y regresaron a Barcelona al anochecer con una idea clara, pendiente únicamente de la validación final de Joan Laporta. La reunión tuvo lugar en el domicilio de Pini Zahavi, agente del técnico alemán, en el barrio de Mayfair, y se produjo en un contexto en el que el Barça estudiaba el relevo de Xavi Hernández, con Rafa Márquez como otra opción sobre la mesa.

Deco y Bojan, miembros de la dirección deportiva / Dani Barbeito

Flick llegó a la cita con el trabajo hecho. Con un perfil metódico y prudente, el técnico de Heidelberg desplegó su proyecto con la precisión de quien sabe que se juega una oportunidad única. Sacó un iPad en el que tenía perfectamente estructurada su idea de juego, el análisis de la plantilla y la planificación deportiva, apoyándose en una aplicación diseñada para entrenadores.

"Los mejores del mundo en su posición"

El mensaje fue directo. Flick explicó que, viendo el potencial individual del equipo, no entendía que el Barça no estuviera compitiendo por todos los títulos. Mostró informes de futbolistas del filial, habló del talento de La Masia y defendió que la base del equipo era sólida. No prometió títulos, sino trabajo diario y exigencia, y sumó puntos cuando aseguró que no necesitaba fichajes para empezar a construir. Sí fue claro al referirse a jugadores como Pedri, Cubarsí o Lamine Yamal, convencido de que “pueden llegar a ser los mejores del mundo en su posición”.

Hansi Flick durante el Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / EFE

Durante la reunión también se abordaron las dudas existentes en el club, especialmente en torno al idioma, la comunicación con el vestuario y el desconocimiento del entorno azulgrana. Flick respondió a todas ellas y continuó defendiendo su modelo con serenidad y convicción.

Deco y Bojan regresaron a Barcelona muy satisfechos, tanto por el perfil profesional como personal del técnico alemán. Tras recibir el informe, Joan Laporta acabó dando luz verde a su fichaje. Flick, que había apostado fuerte por el Barça y rechazado otros intereses, vio cómo su espera tendría recompensa.