Día festivo con muchos voluntarios entrenando en la Ciutat Esportiva

Día de tregua en la Ciutat Esportiva. Hansi Flick entendió que la plantilla merecía descanso después del desgaste del partido ante el Madrid en el Santiago Bernabéu pero, aun con esa orden, varios jugadores se presentaron en las instalaciones de Sant Joan Despí. Pedri, Fermín, Roony Bardghji, Sczezny, Koundé, Eric y Lewandowski acudieron por voluntad propia para mantenerse a tono en el gimnasio, sin pisar el césped.

El club azul valora ese gesto de forma muy positiva porque muestra una actitud firme para darle la vuelta al momento actual. Pese a la derrota en El Clásico se ve motivación extrema y ganas de tirar adelante. Recargar pilas en este tramo de temporada es clave pues se acerca una fase muy exigente en la que se juntan varias competiciones. Sin embargo, aunque Flick siempre ha elogiado la implicación en días de descanso, también recuerda que el descanso es parte del rendimiento y que parar cuando toca también suma.

Aun así resulta lógico que el técnico reciba con buenos ojos que algunos futbolistas se mantengan activos en jornadas libres con cargas reducidas y sesiones de poca intensidad. El equipo regresará mañana a los entrenamientos con total normalidad hasta el sábado, en el que se llevará a cabo la última sesión antes de recibir al Elche en Montjuïc.

A priori, con Lewandowski

El polaco, tal y como contamos ayer en SPORT, regresó a los entrenamientos dos semanas después de sufrir una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo con la Selección Polaca. Tras la sesión de ayer, se espera que entrene con total normalidad durante esta semana y entre en la convocatoria recibiendo el añta médica.

Quien también debería regresar en breves, aunque de manera mucho más pausada, es Joan Garcia. El portero de Sallent se lesionó hace cuatro semanas y en pocos días debería volver a pisar el césped haciendo trabajo específico en último tramo de su recuperación.