El día que Ferran Torres se vistió de Ibrahimovic

Ferran Torres se ha ganado a pulso la consideración de delantero centro titular del FC Barcelona. Sus actuaciones lo avalan, con dos goles y una asistencia, además de un trabajo incansable tanto en la presión como en la generación de espacios para sus compañeros.

Ferran volverá este jueves a Newcastele un estadio que le resulta familiar y de muy agradable recuerdo. La noche del 14 de mayo del 2021 resultó mágica para el de Foios cuando todavía estaba en la disciplina del Manchester City.

En la jornada 36 de la Premier League, Ferran Torres anotó un 'hat-trick' que sirvió para que su equipo ganara por 3-4. Tres goles de diferente factura, pero destacó por encima de todos el primero anotado de una manera simplemente espectacular.

Ilkay Gündogan sacó una falta lateral y Ferran realizó una acrobacia similar a las que habitualmente hacía Zlatan Ibrahimovic para marcar de espuela con una parábola por encima del portero. En Inglaterra rápidamente hicieron el paralelismo con el mítico jugador sueco.

Ferran voló en Saint James' Park y el gol le dio confianza para anotar otros dos tantos, uno de primeras con la zurda, el increíble de espuela y otro al enganchar una volea tras un rechace del poste.

Buen recuerdo en Inglaterra

El delantero valenciano anotó 16 goles en la temporada y media que estuvo en el Etihad Stadium antes de incorporarse al Barça en el mercado de invierno del 2022. Entre todos estos goles, el logrado frente al primer rival del Barça en esta Champions fue especialmente llamativo y de los que quedan en el recuerdo para siempre.

Ferran Torres empezó a jugar de delantero centro con Pep Guardiola en el Manchester City, aunque de manera puntual. Guardiola detectó que Ferran no era únicamente un jugador de banda específico sino que podía hacer también mucho trabajo por el medio.

Ferran Torres se llevó el balón después del 'hat-trick' anotado en Saint James' Park / EFE

Su relación con el gol ya era muy alta jugando de extremo derecho, la posición en la que explotó en el Valencia, y por el centro también tenía recursos para solucionar jugadas. Luis Enrique, en su etapa de seleccionador, también utilizó en alguna ocasión a Ferran Torres de '9', aunque cuando se ha consolidado en esta posición ha sido con Hansi Flick.

Ferran está ahora en un momento de forma mejor que el de Robert Lewandowski, pero la baja de Lamine Yamal puede llevar a que jueguen juntos en la punta de ataque. 'Lewy' anotó dos goles frente al Valencia y ya está totalmente recuperado de la lesión muscular sufrida en la pretemporada.

La tripleta ofensiva del Barça en Saint James' es una incógnita, aunque parece difícil que el joven Roony continúe de titular ya que se le vio muy verde frente al Valencia. Ferran, Lewandowski y Raphinha pueden conformar el ataque para lograr la primera victoria de la temporada en la Champions League.