El día más especial de Dro: así celebró su mayoría de edad tras conquistar la Supercopa de España

Dro está viviendo uno de sus mejores momentos con la camiseta del FC Barcelona. Y la noticia más positiva es que únicamente tiene 18 años. El futuro del atacante, nacido en Nigran y formado en el Juvenil y el Barça Atlètic, es prometedor. Ayer ganó su primer título con el conjunto culé: la Supercopa de España, celebrada en Arabia Saudí.

No obstante, el delantero fue uno de los descartes de Hansi Flick para disputar la final contra el Real Madrid, junto a Jofre y Kochen. Además, tampoco tuvo minutos en la semifinal ante el Athletic Club. A pesar de ello, el técnico alemán cuenta con él.

Dro no pudo ayudar a sus compañeros sobre el terreno de juego del King Abdullah de Yeda, pero sufrió como el que más desde la grada. Cuando Jose Luis Munuera Montero pitó el final del encuentro, Dro bajó al campo para celebrar el título con sus compañeros.

Los jugadores culés no dejaron pasar la ocasión de celebrar el título por todo lo alto, tal y como reflejan las publicaciones compartidas en las redes sociales, tanto del club como de los propios futbolistas.

En el vuelo de regreso a Barcelona, los futbolistas del primer equipo tuvieron un bonito gesto con Dro para celebrar su mayoría de edad.

Entre bromas, risas y un ambiente distendido, Raphinha le entregó un pequeño pastel con una vela para que la soplara, mientras Pedri, Ter Stegen y otros compañeros le cantaban el cumpleaños feliz.

El futuro de Dro, en manos de Deco

El Barça cuenta con Dro, pero el futbolista acaba su actual contrato en 2027. Sin embargo, la intención del club es mantener al futbolista como ya hizo con Lamine Yamal o Pau Cubarsí, entre otros futbolistas, ya que la dirección deportiva considera que se trata de un perfil estratégico y no quiere correr riesgos innecesarios en el futuro.

Esta política de anticiparse a los plazos contractuales no es nueva en el Barça. En los últimos años, la entidad ya ha seguido este mismo camino con jóvenes talentos como Lamine Yamal o Pau Cubarsí, a quienes renovó a su mayoría de edad.