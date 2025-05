El día que dimitió Bartomeu, Laporta se enamoró de Flick

Protagonista hoy, Hansi Flick es el técnico que durante esta temporada ha levantado a un equipo sin alma hasta llevarlo al inesperado triplete de títulos y a una admirable resurrección europea. ¿Podemos hablar de milagro? Podemos, pero casi mejor que hablemos de talento y de trabajo.

El entrenador alemán exhibe una idea de juego muy clara con un equipo trabajado especialmente en ataque -la fase del juego más difícil-, con ritmo alto y buena presión, y con detalles como la ‘línea Flick’, que no ofrece dudas sobre si hay o no horas de entreno detrás del equipo. El Barça divierte y gana, y nada parece fruto del azar.

Justamente una de las cosas que más valoró Joan Laporta cuando se reunió por primera vez con Hansi Flick fue la preparación con la que se presentó al encuentro. Gustó su rigor. Había estudiado al equipo y dio detalles de jóvenes del Barça Atlètic que sorprendieron.

La reunión fue la consecuencia de un conocido encuentro anterior con el técnico alemán Ralf Rangnick, el ideólogo de la nueva escuela de entrenadores con exponentes tan potentes como Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann o el propio Flick. Perdónenme pero en este punto vamos a rebobinar en el tiempo para ir al minuto uno de la cuestión... que, por cierto, seguramente ni el presidente Laporta conoce.

Mike Puig y Rafa Yuste

Nos situamos en el lunes 19 de octubre de 2020. En el Barça todavía gobierna un presionadísimo Josep Maria Bartomeu. Ese día, el periodista Diego Torres publicó en ‘El País’ una entrevista con Ralf Rangnick titulada ‘Alemania influye más por sus entrenadores que por sus futbolistas’ en la que descubría las claves de su éxito. “Cuando inicias un proyecto debes plantearte (...) tener una idea clara de cómo debe ser tu estilo. (...) El segundo paso es fichar jugadores jóvenes. (...) El tercer paso es contratar a los mejores técnicos y por último dejar que los profesionales desarrollen al equipo. (...) Suena muy simple. Pero no lo es: debes ser fiel al plan incluso en tiempos de malos resultados. (...) Tan importante es fichar a los jugadores adecuados como no fichar a los que no te convienen y vender en el momento justo para regenerar al equipo, aunque te haya ido bien. El Barça es un ejemplo: después de ser tan exitosos durante tanto tiempo perdieron la oportunidad de renovar la plantilla”.

Ralf Ragnick afirmó cual es la fórmula del éxito de equipos como City o Liverpool / AFP

Este párrafo recortado -les animo a que lean la entrevista entera- lo leyó Mike Puig, exdirector de las escuelas del Barça Academy de 2004 a 2010 durante el primer mandato de Joan Laporta. Inmediatamente, se puso en contacto con Rafa Yuste: “Lee la entrevista, por favor. Tengo la sensación de que el Barça necesita una persona con este perfil”. “¿Lo conoces?”, preguntó Yuste. Puig no conocía a Rangnick pero consiguió su teléfono y el actual vicepresidente azulgrana le llamó. Le gustó tanto lo que oyó en las dos horas de conversación que lo invitó a Barcelona para que conociera a Joan Laporta.

El encuentro

Ocho días después de la publicación del artículo, el martes 27 de octubre de ese 2020, Rangnick aterrizó en Barcelona. Mike Puig lo fue a buscar al aeropuerto y le enseñó la ciudad deportiva del Barça. “¿No duermen aquí los jugadores?”, preguntó. “No”. Se ve que puso mala cara... Finalmente, el encuentro entre el técnico alemán y Rafa Yuste se produjo en un hotel del céntrico Paseo de Gracia barcelonés.

A la comida se sumó Laporta. Hablaron de Klopp, Tuchel, Nagelsmann y, por supuesto, de Flick, ese entrenador que apenas dos meses atrás había hecho campeón de la Champions al Bayern después de humillar al Barça por 8 a 2. De la conversación ya ha trascendido casi todo pero, para resumir, lo fundamental fue su recomendación inequívoca de que, si era posible, fichara a Flick, por conocimientos, capacidad de adaptación y calidad humana.

En aquella reunión salieron también nombres de futbolistas jóvenes que él había fichado para el grupo Red Bull y que con los años dejaron un beneficio de más de 100 millones de euros, como fueron Erling Haaland, Josko Gvardiol y Dayot Upamecano.

De aquella jornada del 27 de octubre queda un detalle por comentar. Mientras los tres comensales hablaban de fútbol saltó la noticia: Bartomeu acababa de dimitir y convocaba unas nuevas elecciones. Laporta y Yuste lo celebraron efusivamente y a ellos, de manera sorprendente, se unió Rangnick. Por cierto, a pesar del buen rollo, Laporta hizo, con posterioridad, algunas llamadas para contrastar la información recibida.

Flick y Deco ya piensan en la próxima temporada / FC Barcelona / SPO

El 7 de marzo de 2021 Joan Laporta ganó las elecciones pero el Barça tenía a Ronald Koeman como entrenador y Hansi Flick se acababa de comprometer con la selección alemana. Luego llegó Xavi Hernández por decisión unánime del barcelonismo pero el proyecto no acabó bien y, por fin, Laporta pudo traer a ‘su’ entrenador, el que quería desde el primer día, aunque hubo muchas dudas.

¿De verdad un ‘marciano’ iba a solucionar los problemas del Barcelona? Después de tantos años de método cruyffista -con graves altibajos-, ¿qué iba a aportar un técnico alemán que estaba en el paro? Ustedes ya tienen la respuesta. En 2008, tras la moción de censura, la clavó con Pep Guardiola, un joven técnico a quien muchos se atrevieron a llamar “becario”. Lo ha vuelto a hacer, otra vez, con poca improvisación y mucha previsión. Laporta dijo en TV3 que Flick tenía la mirada de Cruyff. Quien sabe, quizás sí. De lo que no hay dudas es de que Johan, como el resto de los barcelonistas, se lo está pasando en grande.