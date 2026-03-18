Mañana 19/03, Día del Padre, se esperan colas kilométricas en la tienda del Barça por la maqueta del Camp Nou en miniatura o la mochila oficial: disponible por menos de 50 euros

Mañana, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre y el FC Barcelona ha preparado una sorpresa para todos los aficionados: un apartado especial en su tienda online donde se reúnen decenas de ideas de regalo pensadas para emocionar a cualquier padre culé.

La selección es amplia, variada y, sobre todo, muy blaugrana.

Apartado especial en la tienda del Barça dedicado al Día del Padre / Sport

Mochilas del Barça: el regalo estrella de esta campaña

Entre los productos más destacados del nuevo catálogo sobresalen las mochilas oficiales del Barça, disponibles en varios diseños y tamaños.

Son prácticas, resistentes y perfectas tanto para el día a día como para llevar al trabajo, al gimnasio o incluso al estadio. El club las presenta como una opción ideal para quienes buscan un regalo útil sin renunciar al orgullo azulgrana.

Figuras miniatura del Camp Nou: un recuerdo para toda la vida

Otro de los grandes reclamos de este apartado especial son las figuras miniatura del Camp Nou, pequeñas réplicas del mítico estadio que permiten tener un pedazo de historia del club en casa.

Estas piezas, muy cuidadas en detalle, se han convertido en uno de los artículos más buscados por coleccionistas y aficionados nostálgicos.

Equipaciones para ir a juego padre e hijo

La tienda también incluye las cuatro equipaciones oficiales de esta temporada, perfectas para quienes quieren vestir como su jugador favorito.

El Barça anima a crear combinaciones padre e hijo, una forma divertida de compartir pasión y lucir los colores juntos.

Artículos tienda del barça en la sección: regalos para el día del padre / Tienda FC Barcelona

Moda casual con estilo blaugrana

Para quienes prefieren un look más arreglado, el apartado ofrece sudaderas, camisetas y otras prendas de estilo urbano, siempre con la identidad del club presente.

Son opciones ideales para llevar el espíritu culé incluso fuera del estadio.

Menaje, recuerdos y accesorios

La selección se completa con tazas, pequeños trozos de red, réplicas del estadio, incluyendo versiones complementarias a las miniaturas del Camp Nou, accesorios, peluches de CAT, joyas y otros detalles pensados para sorprender.

Con esta iniciativa, el FC Barcelona convierte el Día del Padre en una oportunidad perfecta para regalar emoción, historia y estilo.

Y entre todas las opciones, las mochilas del Barça y las figuras miniatura del Camp Nou se posicionan como dos de los regalos más especiales para cualquier padre.