Día clave en el futuro de Pablo Torre en el Barça

El joven futbolista ha sido titular en la Copa. Si hoy no juega su futuro podría replantearse Hay tres clubs de Primera, pendientes de si aún puede salir cedido en este mercado

Xavi Hernández ya avisó que no desea más salidas en este mercado tras la marcha de Memphis y que está contento con lo que hay a pesar de que no lleguen fichajes. Aun así, la situación de Pablo Torre es especial porque al club le interesaría que jugara minutos de calidad. El ex del Racing ha sido titular en todos los partidos de Copa y habrá que ver qué sucede hoy, ya que si queda descartado su futuro aún podría replantearse. No quiere salir, pero en el Barça actual no tiene espacio y hay equipos de Primera que le querrían cedido.

Pablo Torre venía de realizar un temporadón con el Racing y el Barça apostó claramente por él para tenerle a caballo del filial y el primer equipo. Pero la realidad ha sido muy distinta. Con el Barça Atlètic solo ha jugado un encuentro y el futbolista se ha integrado en dinámica de primer equipo, pero prácticamente no juega. En Liga solo tuvo unos minutos ante el Athletic y en Champions sí jugó de titular ante el Viktoria Plzen. Su gran competición era la Copa, dónde ha disputado dos encuentros de titular, aunque a partir de ahora comienzan los duelos decisivos y es probable que vuelva a desaparecer. Preocupa que se quede seis meses sin jugar a partir de ahora.

El futbolista siempre ha apostado por seguir en el Barça pese a que no juegue para seguir entrenándose con el primer equipo y lograr así una máxima adaptación. Hace unas semanas se habló internamente de su caso y tanto él como su entorno reiteraron su negativa a salir aunque esta noche podría sufrir un golpe si no logra tener minutos. Hay opciones de cesión sobre la mesa en esta última semana de mercado y se podría volver a hablar con él en función de lo que suceda en la Copa.

Xavi Hernández está muy satisfecho de su rendimiento y le encanta su estilo de juego, pero por delante tiene mucha competencia y es improbable que juegue este curso. Pedri, Gavi, De Jong, Busquets, Kessié y hasta Sergi Roberto están por delante de él. Es cierto que ahora el equipo blaugrana podría apostar a jugar más con cuatro centrocampistas, pero eso tampoco le asegura nada. Habrá que ver lo que sucede esta noche.