Así es un día en la Ciutat Esportiva del Barça durante el parón de selecciones

La Ciutat Esportiva Joan Gamper suele ser uno de los espacios con mayor actividad del club. Habitualmente es un lugar repleto de actividad en el que varias decenas de aficionados se acercan para seguir de cerca la rutina del equipo. Acostumbrados a ver tanto movimiento, durante el parón de selecciones el escenario cambia por completo y el recinto transmite una sensación inusual de tranquilidad.

En SPORT os explicamos cómo es un día en Ciutat Esportiva durante el parón.

Sin prisa pero sin pausa

Esta semana, los jugadores del primer equipo solo han entrenado lunes, martes, miércoles y jueves. Flick decidió conceder descanso el viernes para que pudieran disfrutar de un fin de semana más largo y recuperar energía antes del regreso de la competición.

Las sesiones suelen empezar a las once de la mañana y los futbolistas deben llegar como muy tarde a las nueve y media. A diferencia de la rutina habitual, en la que los horarios se controlan con más rigor, durante el parón el ambiente es más flexible. Los entrenamientos son menos exigentes, más personalizados y el cuerpo técnico permite cierta tolerancia con las llegadas tardías, aunque no se suelen producir. Los jugadores lesionados, que trabajan al margen del grupo, también cuentan con libertad para organizar su horario siempre que cumplan con sus programas de recuperación.

Los futbolistas disponibles pueden elegir si entrenan sobre el césped o si permanecen en el gimnasio. Se realizan rondos, pequeños partidillos y ejercicios de baja intensidad cuyo objetivo es mantener el tono físico sin cargar al grupo. La táctica queda en segundo plano debido a la ausencia de muchos internacionales.

Merecido descanso

En los despachos la dinámica también es distinta. La actividad se reduce y varios miembros de la comisión deportiva aprovechan para descansar o viajar. Pese a ello, sigue habiendo movimiento. Es habitual la presencia de representantes de jugadores del filial y de las categorías inferiores que se reúnen con la dirección deportiva para revisar situaciones contractuales. Muchos jóvenes terminan contrato este año o el siguiente y estas semanas son idóneas para avanzar en conversaciones sin la presión del día a día.

Uno de los casos que más atención ha generado es el de Lamine Yamal. Tras la polémica por su salida de la concentración de la selección española, no ha asistido por las mañanas a la Ciutat Esportiva, aunque ha acudido dos tardes, momentos en los que no hay prensa ni aficionados.

Para estos últimos, el parón es una buena oportunidad. Al haber menos gente en la entrada, los jugadores suelen mostrarse más cercanos y tienden a dedicar más tiempo a fotos y autógrafos. El ambiente general es más relajado y también lo notan los trabajadores internos, cuya carga disminuye al detenerse buena parte de la actividad del primer equipo.

Casado, por ejemplo, continúa acudiendo a diario mientras se recupera de sus molestias. Entrena en solitario sobre el césped, con el compromiso que le caracteriza y con el deseo de regresar cuanto antes. El viernes completó una sesión individual.

Pero no todo es trabajo. Hansi Flick precisamente da días de fiesta para recuperar y este fin de semana largo ha permitido a muchos futbolistas desconectar. Raphinha, por ejemplo, ha viajado a Dubái con su familia y amigos, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. Un respiro antes de que la normalidad regrese y la ciudad deportiva recupere su ritmo habitual con el retorno de los internacionales.

El martes, los futbolistas regresarán a la Ciutat Esportiva y la actividad diaria volverá a recuperar su ritmo habitual. Decenas de aficionados se acercarán de nuevo a la rotonda de Sant Joan Despí con la intención de mostrar su apoyo y cariño a los jugadores, devolviendo así la intensidad característica de cada jornada.