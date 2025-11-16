El día que cambió la historia del Barça: "No se lo dije a nadie"

"Todo fue muy lindo fue porque había muchos jugadores con mucha experiencia como Luis Enrique, Xavi, Márquez y jugar al lado suyo fue muy bueno". A su manera, con estas tímidas palabras, analizó Messi su debut para los medios del club con el primer equipo del Barça en un amistoso contra el Porto en la inauguración de su estadio Do Dragão. Era el 16 de octubre de 2004, solo tenía 16 años y Leo estaba en boca de todos en La Masia.

El argentino disputó sus primeros minutos con el primer equipo bajo la dirección de Frank Rijkaard y lo hizo con un dorsal mítico: el '14' de Cruyff. Entró en el minuto 71 reemplazando a Fernando Navarro y comenzó así un recorrido que acabaría siendo histórico. A pesar de su estreno, el Barça cayó por 2-0.

Un día antes Messi concedía una entrevista a SPORT al añorado periodista Jorge López donde reconocía que era "un sueño" poder estar con los mayores y apuntaba al nivel de la cantera. "Ahora mismo hay muchos jugadores de la cantera en la plantilla del primer equipo y espero que el entrenador siga contando con más chavales, los hay muy buenos".

Ya entonces se imaginaba que tenía opciones de jugar ante el Oporto como así fue, un encuentro en el que merodeó el gol y donde se le pudo ver fallando alguna ocasión. 'Barça TV' logró juntar al argentino con sus padres para que vieran juntos sus jugadas más destacadas, una escena que dejó varios momentos divertidos.

"A mí me lo dijo mi padre el jueves a la noche. Le había avisado Colomer [en referencia a Josep Colomer, director del fútbol base del Barça, entonces] que a lo mejor me subían y me llevaban a Oporto pero aún no era seguro", empezó diciendo.

"No vi que tenía espacio"

El argentino lamentó haber malogrado una de las ocasiones. "Salimos a hacerlo lo mejor posible e intentar marcar un gol y acortar distancias. En ese momento no vi que había mucho espacio como se ve en la tele y la verdad que tenía que haber chutado y en la segunda ocasión, el control se me fue demasiado largo y el campo estaba medio mal y me trabé un poquito".

A pesar de haber cumplido el sueño de su vida Messi, reconoció con mucho pudor que ni siquiera explicó a sus compañeros y amigos la experiencia al día siguiente. "No le dije nada a nadie. Ellos se enteraron después cuando lo vieron en el periódico pero no lo conté nada a nadie. Porque no sé, no me gustaba comentarlo". Unas palabras que parecen insospechadas a día de hoy donde todo se comparte en redes.

10 años más tarde, de nuevo a la televisión del club, ya siendo padre, Messi recordó con cariño lo vivido. "Al principio estaba un poco nervioso por lo que significaba pero estaba con ganas de entrar y disfrutar de ese momento. Me acuerdo que tuve una clara para pegar que tenía el arco vacío y luego se acercó Rijkaard y me pregunto: '¿Por qué no pateaste?'", señaló entre risas.