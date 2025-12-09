El día en que las 'Águilas' del Eintracht se vistieron de pícaros: "Es un partido muy especial, sí que me haría socio"

El Barça consiguió frenar en esta ocasión la picaresca y la inmensa mayoría de los aficionados del Eintracht Frankfurt que intentaron hasta el último momento hacerse con una de las entradas para asistir en directo al partido de la Champions de este miércoles en el Spotify Camp Nou se quedaron sin entrada. Incluso los más osados que intentaron ser 'culés' por un día.

El Barça había marcado en rojo el partido frente al Eintracht, pues estaba fresco en el recuerdo cómo unos 30.000 seguidores de 'Las Águilas' 'invadieron' Barcelona para y el Estadi para seguir en directo el duelo frente al conjunto blaugrana entrenador por Xavi Hernández en la Europa League.

La 'Gent blaugrana' vivió la humillación dentro y fuera del campo y en esta ocasión, teniendo en cuenta además las restricciones de aforo que existen debido a las obras en marcha, blindó el proceso de venta de entradas. Concedió al Eintracht las que estrictamente le ha marcado la UEFA (unas 2.300, el 5% del aforo disponible) y el resto se pusieron a disposición de los socios.

Pese a todo, se estima que unos mil aficionados del Eintracht han viajado a Barcelona con la esperanza de conseguir una entrada por cualquier medio; y más allá de los intentos de reventa -que ya le ha costado caro a unos cuantos socios culés por los 400 casos detectados, según explicó el Jefe de Operaciones del club Joan Sentelles- algunos recurrieron a métodos que recuerdan más a la picaresca española que a la supuesta falta de capacidad de improvisación de los alemanes.

Desde el club explicaron que en la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) se habían encontrado con algunos seguidores alemanes que estaban dispuestos a hacerse socios del Barça con tal de poder acceder a una entrada, una vez que habían sabido que las únicas disponibles estaban únicamente a disposición de los afiliados blaugrana. En este sentido, el Barça, como medida preventiva, impidió darse de alta este martes como socio del club.

¿Todo por una entrada?

Entre la marabunta de turistas y aficionados que habitualmente se mueven por las zonas ya visitables del Spotify Camp Nou -con una importante presencia de seguidores de todas las partes del mundo, especialmente polacos por el tirón de Lewandowski y Szczesny, aparece un seguidor del Eintracht que está dispuesto a 'confesar', bajo la premisa del secreto del anonimato, de no ser grabado ni en video ni en audio y dar el nombre falso de 'Darío'. "Quiero una entrada para hoy. Si necesito ser socio del Barça, también lo haría solo por la entrada", admite el joven. El seguidor del conjunto de Frankfurt explica que "pagaríamos mucho por un ticket para el partido de esta noche porque para nosotros es muy especial".

En cambio, otro aficionado del Eintracht, este de mediana edad ataviado con una bufanda de su equipo y acompañado por su esposa, tampoco quiere que le graben explica su frustración. “No puedo comprar entradas para esta noche. ¿Hacerme socio del Barça solo para el partido? No, no, ni hablar. Ya he oído que habrán más de mil aficionados de Frankfurt sin entradas. El fútbol está perdiendo, con estas cosas”.

Sí que accede a hablar sin reservas otro turista alemán, pero en este caso se trata de un joven bávaro seguidor del Bayern Múnich enfundado en una camiseta del Barça y que lleva también un chándal de su equipo. "Sí que me gustaría poder comprar una entrada y voy a ver si todavía hay disponíbles. ¿Hacerme socio? No, no", dice entre risas, y acepta con resignación que no hay billetes para el partido... al menos en taquilla.