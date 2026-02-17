Di la tuya: ¿Crees que el arbitraje está perjudicando gravemente al Barça?

La indignación es máxima tras lo ocurrido en Montilivi. Llueve sobre mojado con dos acciones que han encendido al barcelonismo:

El gol del Girona: Validado tras un pisotón a Koundé idéntico al que anularon al Barça en Vallecas. El penalti de Lamine: No se mandó repetir pese a la clara invasión de área.

¿Crees que la doble vara de medir del VAR está decidiendo LaLiga en contra del Barça?

Juan, lector de SPORT "Le han perdido el respeto al Barça. Los árbitros saben lo que tienen que hacer. Con otros… ni se atreverían"

Manuel, lector de SPORT "Desde luego, algo huele mal en el estamento arbitral. No tiene ninguna lógica esa forma de actuar; quizá tenga que ver con el caso Negreira, pero la gente olvida que el mejor Barça de la historia nunca necesitó ayudas arbitrales. Lo que pasa es que esa superioridad manifiesta escoció mucho…"

Leo, lector de SPORT "Es más que evidente, pero mientras la directiva del Barça no se lo tome en serio y dé un golpe en la mesa, nos seguirán robando"

Felip, lector de SPORT "Por supuesto, es un escándalo lo que está pasando en la Liga, y hace años que pasa, pero este año es extremadamente exagerado. Igual que en la Liga del COVID, cuando los campos estaban cerrados: solo favorecieron al Madrid y al Barcelona le perjudicaron un montón. Pues es la misma situación ahora"

Quim, lector de SPORT "Sí, pero no es excusa. La defensa hace aguas y, tras el gol de Cubarsí, nuevamente empatan. Siempre igual. Lamine desaparecido, Olmo fatal, Fermín desde la renovación más fallón que nunca, y Ferran no es delantero para el Barça. Lewy, pues la verdad, muy, muy lento, a años luz de su mejor versión. Todo muy mal: empezamos a ver las protestas y los brazos abajo de la época de impotencia de Xavi Hernández. ¿La solución? Pedri, pero si no le ayudan, ni eso…"

Ramon, lector de SPORT "Creo que el Madrid no podría soportar dos años en blanco, y la lástima es que los estamentos públicos están totalmente corruptos a favor de quien les paga. Es una pena que todos los jugadores no tengan el orgullo de desenmascarar a estos mafiosos y callen mientras cobran a final de mes."

José Carlos, lector de SPORT "No es el principal problema. Que Eric García sea insustituible en el equipo habla ya del nivel del mismo"

Ivan López, lector de SPORT "Es evidente que harán todo lo posible para que el Barça no gane la Liga. Es una vergüenza, y algo se debería hacer al respecto. El CTA es una vergüenza; se les ve mucho el plumero"

José, lector de SPORT "Sí, el arbitraje está perjudicando al Barça y a todos los equipos de fútbol de primera división, se nota que quieren dar la liga de este año al Real Madrid, casi que no hace falta que siga la competición"