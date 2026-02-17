Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL DEBATE DE LOS LECTORES

Di la tuya: ¿Crees que el arbitraje está perjudicando gravemente al Barça?

Llueve sobre mojado: ¿Crees que la "doble vara de medir" del VAR con Koundé y el penalti de Lamine ha decidido el partido?

Lamine Yamal, tras fallar el penalti en Girona

Lamine Yamal, tras fallar el penalti en Girona / EFE

SPORT.es

La indignación es máxima tras lo ocurrido en Montilivi. Llueve sobre mojado con dos acciones que han encendido al barcelonismo:

  1. El gol del Girona: Validado tras un pisotón a Koundé idéntico al que anularon al Barça en Vallecas.
  2. El penalti de Lamine: No se mandó repetir pese a la clara invasión de área.

¿Crees que la doble vara de medir del VAR está decidiendo LaLiga en contra del Barça?

👇 Déjanos tu comentario.

