Dévy Rigaux, director deportivo del Brujas: "El Barça recibe muchos goles, no es favorito a la Champions"

El Barça de Hansi Flick vive instalado en una contradicción constante. Es un equipo capaz de arrollar a cualquiera en ataque, pero que camina sobre el alambre en defensa. La propuesta eléctrica del técnico alemán ha devuelto el espectáculo a la afición, pero los números defensivos emiten señales que no se pueden ignorar, dejando una sensación de vulnerabilidad que los grandes de Europa ya han empezado a oler.

Las estadísticas son, a estas alturas, prácticamente calcadas a las de la temporada anterior. En Liga, el Barça ha recibido 25 goles en contra en 24 jornadas (solo uno más en contra que el curso pasado), mientras que en la Champions ha encajado uno más (14) que en la anterior campaña (13). Pese a la similitud de los números, el problema reside en la constante necesidad de remontar partidos en los que el rival se adelanta o recorta distancias. Ganar no es difícil para los de Flick, pero encajar tanto supone un lastre que obliga a ir a remolque o a resolver los encuentros más tarde de lo deseado.

La temporada pasada, el Barça volvió a competir de tú a tú con los grandes, derrotando al Madrid hasta en cuatro ocasiones y superando a rivales como Bayern, Benfica o Dortmund en Europa. Sin embargo, ejemplos de esta vulnerabilidad no faltan: el 4-5 en Da Luz ante el Benfica, el 4-4 contra el Atlético en Copa o el 4-3 en el último Clásico de Montjuïc. Pero el caso exponencial fue la semifinal ante el Inter, con ese global de 7-6 que ejemplifica perfectamente el dilema de este Barça: una máquina casi perfecta capaz de marcar seis goles a un gigante europeo, pero de recibir siete en contra. Esa falta de equilibrio es lo que dificulta pensar que el equipo esté hoy preparado para encadenar varias eliminatorias seguidas contra la élite y llevarse la 'orejona'.

Los jugadores del Chelsea celebran un gol ante el Barça / NEIL HALL / EFE

En la presente campaña, la tendencia indica que el equipo tiene una asignatura pendiente con los pesos pesados que el año pasado no era tan palpable. Cuando el reto ha sido mayúsculo, el equipo ha caído ante PSG (1-2), Chelsea (3-0) y, aunque se ganó la Supercopa, se perdió el primer Clásico en la liga y se sufrió una humillación dolorosa en el Metropolitano (4-0).vIncluso en las victorias queda un gusto agridulce por la fragilidad defensiva, como se vio ante el Levante (2-3), Betis (3-5) o Slavia de Praga (2-4). El ímpetu para buscar la portería contraria es innegable, pero el castigo en los grandes escenarios está siendo excesivo.

Lamine y Olmo protestan una acción al árbitro / Alejandro García / EFE

En la fase de liga de esta Champions, el único empate cosechado fue aquel 3-3 ante el Brujas, en un partido de ida y vuelta con una exhibición de Carlos Forbes y un golazo de Lamine Yamal. Precisamente sobre ese encuentro habló recientemente Dévy Rigaux, director deportivo del conjunto belga, en una entrevista a La Vanguardia. Al ser preguntado por las opciones de los de Flick en Europa, Rigaux fue tajante: "No creo que ganen. Reciben muchos goles. Si llegan a semifinales son un equipo con entidad que puede decidir en dos acciones, pero no los veo favoritos".

Lo cierto es que en Brujas fue un empate a tres, pero en las rondas finales, la historia es diferente. Esta temporada la defensa transmite peores sensaciones y, con el listón tan alto tras el éxito del año pasado, es evidente que hay que dar un paso al frente. Los octavos de final serán el momento clave para determinar si el Barça es un rival verderamente temido en Europa.