Deulofeu: "Quizá sea la recuperación más difícil de la historia, si logro volver, serán más de mil días"

Muchos recordarán a Gerard Deulofeu por haber sido uno de los mayores talentos forjados en La Masia y uno de los mejores jugadores que estuvo en el Barça B. Tuvo su oportunidad en el primer equipo blaugrana e hizo carrera en el Everton, Sevilla, Milan, Watford y Udinese. En enero cumplirá tres años de baja desde que se rompió el ligamento cruzado anterior en un partido contra la Sampdoria.

"Sé que estoy intentando algo especial. Quizás sea la recuperación más difícil de la historia. Si logro volver, serán más de mil días. Pero soy una persona que se cuida y creo que puedo lograrlo. Si hay alguien capaz de hacerlo, soy yo", explicó en una entrevista concedida a 'The Guardian'.

Deulofeu pasó por el quirófano en Roma y, en el proceso, sufrió una infección que afectó enormemente su cartílago y redujo los movimientos de su rodilla a un contacto hueso contra hueso. "No es una lesión común; en la vejez, la rodilla puede quedar completamente destrozada, y ahora me pasó porque la infección empeoraba cada vez más", apuntó en la citada entrevista.

Actualmente se encuentra sin equipo desde que el Udinese le rescindió su contrato en enero, pero el club tomó la decisión de apoyar su recuperación y deja abierta la posibilidad de hacer efectivo su regreso. “Me están esperando. Me están dando el tiempo y la pasión para recuperarme. Agradezco mucho que me hayan ayudado y me hayan dado la oportunidad de quedarme aquí, trabajando en este increíble estadio”, dijo el delantero, que trabaja cada mañana con el preparador físico del Udinese Ángel Aceña.

Echar la vista hacia atrás...

“Ahora que he tenido que hacer una pausa, puedo ver lo grande que fue y es mi carrera. Estoy muy orgulloso. Vengo de Barcelona: la gente lo ve y quizá diga que podría haber tenido más éxito, pero hay que valorar que ya jugué en el Barça, en el Milan, gané la Europa League con el Sevilla, jugué la Champions League, jugué con la selección nacional y marqué, llegué a la final de la FA Cup con el Watford. Vale, claro que puede ser mejor, pero eso es solo un 'quizás, quizás'. ¿Qué más puedo pedirle a mi carrera que todo esto?”, recuerda el de Riudarenes.

¿Y por qué seguir intentándolo? "A veces pienso eso. Me vienen pensamientos como: 'Ay, Gerard, termina, simplemente termina porque ya has hecho una buena carrera y tienes una familia'. Pero si le digo a mi esposa que es demasiado difícil y que no creo que vuelva, me dice: 'Intentémoslo, lo vas a lograr'", comentó.

... Y hacia delante

En la citada entrevista, Deulofeu recuerda un episodio que vivió con su hijo. "Vine aquí al estadio con mi hijo hace un par de semanas. Era muy pequeño la última vez que jugué. Vimos el partido y me preguntó: '¿Cuándo? ¿Cuándo vuelves?'. Lo estoy intentando, lo estoy intentando", dijo "Veo crecer a mis hijos; es lo más importante. Eso no se ve cuando viajas y juegas cada tres días. Eso es lo bueno".

El ex del Barça no pierde la esperanza y espera poder regresar a vestirse de corto en un futuro próximo, aunque es más consciente que nadie de la dificultad. "Me estoy preparando para volver a entrenar en unos meses y a ver si me siento bien. Si no, quizá tenga que tomar una decisión. Pero solo tengo 31 años y solo quiero intentarlo. Tengo tiempo, el club me lo está dando, así que no quiero ponerle fecha", concluyó.