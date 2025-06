Deulofeu: "Me habría gustado que el Barça hubiera tenido mas paciencia conmigo"

Fue 'el Lamine' de hace una década. Un delantero formado en La Masia creativo, vertical y con gol que levantó unas expectativas tremendas en el entorno blaugrana.

No le acompañaron las circunstancias para triunfar de blaugrana y tuvo que buscarse la vida fuera de Barcelona. En la Premier League y sobre todo en el calcio ha dejado huella por su clase e ingenio.

Ahora sueña con volver a vestirse de corto y celebrar goles aunque la vida le está poniendo más dificultades de las previstas.

A sus 30 años hemos dialogado en el último ADN Masia de la temporada con un Gerard Deulofeu maduro, autocrítico y sincero.

¿Cómo te encuentras? ¿Estás trabajando duro en tu recuperación?

Hace más de dos años y medio que no puedo jugar. Tuve una lesión grave de rodilla pero se me complicó con una infección en el cartílago. Estoy entrenándome y preparándome para volver pero no me puedo marcar plazos. Lo que yo tengo no es una lesión con un tiempo de seis, siete u ocho meses de recuperación. es muy duro porque a veces avanzo pero también hay retrocesos y nunca se sabe si podré lograrlo. Pero yo soy un loco y no me voy a rendir y voy a intentarlo todo para volver a jugar.

¿Has llegado a pensar en retirarte?

En todo este período tienes tiempo para todo y le he dado muchas vueltas a la cabeza. Lo que tengo claro es que quiero seguir vinculado al mundo del fútbol porque esta es mi vida. No sé si seré capaz de poder volver a jugar pero lo que tengo claro es que mi vida es el fútbol. Es una situación difícil porque lo que sufro está más cerca de una incapacidad que de una lesión.

Viviendo una lesión así, ¿Valoras más lo que te ha dado el fútbol?

Siempre he tenido claro que el fútbol es lo mío y que este deporte me apasiona pero ahora todavía más. Estando sin jugar tengo más tiempo para ver partidos y si antes era más selectivo ahora lo veo casi todo. Antes necesitaba jugadores que me motivaran para ver un partido pero ahora ni eso. Hubo un momento en que ni podía hacer vida normal que me di cuenta de las prioridades y la salud y la familia es lo más importante. Ahora que estoy mejor sueño con volver a ser futbolista ya que amo esta profesión.

Gerard Deulofeu, jugador del Udinese / Udinese

¿Sigues siendo jugador del Udinese?

Quiero aclararlo porque cuando explicamos que el club y yo habíamos rescindido el contrario puede parecer que me he quedado solo y no es así. Cuento con la ayuda médica del Udinese y mantengo contacto con Gino Pozzo y la gente del club. Sigo entrenándome en sus instalaciones y con el equipo. Estoy muy agradecido a su trato conmigo.

¿Qué te ha parecido el Barça de Flick?

Este año sí que me ha encantado el Barça. Ha jugado realmente bien y ha ganado muchos títulos y le faltó muy poco para ganar también la Champions. Creo que esta próxima temporada el Barça volverá a ser un gran equipo con las máximas aspiraciones. El Barça puede ser un equipo dominante en las próximas temporadas.

¿Te motiva especialmente ver a Lamine Yamal?

Lo dije en mis redes sociales y lo tengo clarísimo. Lamine es el mejor. Yo le daría el Balón de Oro. La bota de Oro puede ser para Mbappé y quizá Raphinha ha tenido mejores números pero el mejor creador e fútbol del mundo es Lamine Yamal. Es una pasada ver a alguien de su edad con la calidad y capacidad de este chico. Me pareció increíble lo que hizo en la eliminatoria contra el Inter y cómo sus compañeros lo buscaban para llevarle la pelota y que él desequilibrara.

¿Te gustaría que el Barça juntara a Nico Williams con Lamine?

Me parecería un acierto. Nico es un gran jugador y disfruto mucho viendo a la actual selección española por como juegan con dos extremos puros encaradores. No entiendo que se criticara a Lamine por su último partido cuando en las semifinales de la Nations se había salido con dos goles y una gran exhibición.

Nico Williams con Alejandro Balde y Lamine Yamal. / EFE

¿Lo que ahora le vemos hacer a Lamine y Nico es lo que tu nos enseñabas en la cantera del Barça?

Viendo las imágenes que me estáis mostrando en el programa (ADN Masia) me emociono ya que disfruté mucho en las categorías inferiores del club. Realicé grandes temporadas y lo pasé muy bien. Fueron grandes años para mí. Es cierto que tenía fama de rebelde y me lo gané pero con el paso de los años he madurado mucho. Echando la vista atrás creo que rendí muy bien en todas las categorías en las que estuve.

¿Tu mejor temporada en el Barça fue con Eusebio Sacristán en el Barça B?

Eusebio sacó lo mejor de mí. Con él realicé dos grandes temporadas en el filial. Recuerdo coincidir con grandes jugadores como Jonathan Soriano. En mi segundo año en el Barça Atlètic marqué 18 goles y fui el mejor jugador de la Segunda División. El club me pidió estar un año más en el filial pero yo necesitaba volar. En el primer equipo había mucha competencia y yo quise irme cedido. Mi primera temporada con el Everton en la Premier con 18 años fue muy buena. Con Robert Martínez disfruté y aprendí mucho.

Gerard Deulofeu, joven promesa del Barça / FCB

Anteriormente quién te hizo debutar en el Barça B fue Luis Enrique y quién te dio la oportunidad de estrenarte en la élite fue Guardiola.

Con Luis Enrique coincidí poco y cuando volví al primer equipo solo pude estar en la pretemporada y volví a irme cedido en este caso al Sevilla. Unai Emery es un gran entrenador táctico y aprendí una barbaridad. Tengo un gran recuerdo de Guardiola ya que me dio mis primeros minutos en Primera División. Recuerdo que se quedaba al final de los entrenamientos a trabajar y hablar conmigo. Es una lástima que no pudiera haber trabajado más tiempo con él. Los delanteros que tenía entonces el primer equipo eran una barbaridad.

Tengo la sensación que cuando el Barça te recuperó del Milan se tuvo poca paciencia contigo

Yo en el Milan estaba maravillosamente. El barça me prometió algo que no cumplió. Si yo hubiera tenido un contrato largo como me habían prometido me habría quedado más tiempo. Era muy difícil ser titular con Messi, Suárez y otros delanteros pero yo me adapté a ser revulsivo y creo que no lo hice mal. No me dieron muchas oportunidades y al final me tuve que buscar la vida aunque tengo la sensación de que me hubiera gustado que el Barça hubiera tenido más paciencia conmigo. Quería triunfar en el barça y no pudo ser. Me sabe mal no haber triunfado en el Barça aunque estoy orgulloso de mi carrera profesional. Creo que yo también tuve un punto de responsabilidad ya que me faltaba madurez especialmente en mis primeras experiencias con el primer equipo.

Gerard Deulofeu y Paco Alcácer celebran un gol en el Real Murcia-Barça de la Copa del Rey 2017/18 del 24 de octubre de 2017 / Joan Monfort

Con tu experiencia, ¿qué les dirías a jóvenes perlas como Toni Fernández, Guille o Toni que están a medio camino entre el filial y el primer equipo?

Creo que estos jugadores tienen que intentar luchar a tope para intentar triunfar en el Barça dado que se está viendo que hay muchas oportunidades en el primer equipo. Yo les diría que apuren sus posibilidades hasta el final. Es una gran oportunidad que tienen y pueden triunfar en este Barça. A mí me hubiera gustado triunfar en el Barça y es cierto que dónde mejor he estado es en Italia. Yo lo intenté y no pude lograr consolidarme en el Barça.