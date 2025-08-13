Deulofeu defiende la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro

/es/noticiasEn 2011, con tan solo 17 años, Gerard Deulofeu debutaba con el FC Barcelona. Por aquel entonces, el de Riudarenes era considerado como uno de los jugadores más prometedores de la cantera azulgrana, pero nunca logró triunfar en el club de sus sueños. Su debut precoz recuerda al de los jóvenes de La Masia de la plantilla actual, entre ellos Lamine Yamal, por quien Deulofeu apuesta en la lucha por el Balón de Oro.

Ha sido en la presentación de la Supercopa de Eurocopa, que disputarán este miércoles el PSG y el Tottenham en el Stadio Friuli de Udine donde el jugador, que se encuentra recuperándose de su grave lesión, se ha posicionado del lado de la estrella culer. "No se trata de quién quiero que gane, sino que sinceramente, siendo jugador de fútbol, viendo fútbol y viendo mucho los partidos del Barcelona, los partidos europeos, no hay duda para mí de que el mejor creador de fútbol de este año es Lamine Yamal", afirma Gerard Deulofeu.

En este sentido, el catalán defiende que la juventud o el hecho de no lograr la Champions no son impedimentos para ganar el galardón: "Puede ser joven, puede ser lo que la gente quiera, puede que otro haya más ganado más títulos otro jugador, pero si tú ves los partidos el mayor creador de fútbol es Lamine Yamal y para mí no hay duda de que él ha sido el mejor este año", defiende.

Asimismo, el exjugador del Barça señala la posibilidad de que el de Rocafonda pueda jugar como media punta o como falso nueve: "Es un jugador con mucho margen de mejora. A ver si puede empezar a jugar en posiciones de dentro del campo, más retrasadas. Pero es un jugador que crea. Y a mí los jugadores que crean fútbol me motivan ver un partido. Estoy encantado de verlo en el Barcelona", sentencia Deulofeu.

El lío con Gianluigi Donnarumma

En otro orden de las cosas, en los últimos días también ha estallado el conflicto entre el PSG y su guardameta Gianluigi Donnarumma. El club francés y Luis Enrique están decididos a llevar a cabo un relevo en la portería por lo que el italiano deberá salir. Deulofeu, que compartió vestuario con el actual portero del París durante su estancia en el AC Milan se ha pronunciado al respecto de esta cuestión.

"Seguro que la situación es difícil, pero así es el fútbol. Se deben tomar decisiones y a veces uno no se las espera. No sé si es injusto o no, pero seguro que Donnarumma irá a un equipo grande", dice el de Riudarenes en declaraciones a Sky Sports Italia.