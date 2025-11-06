Detenido el aficionado del Barça que quemó un autobús en Brujas

El aficionado del FC Barcelona que provocó el incendio de un autobús en Brujas fue identificado y detenido por la policía, mientras que otros dos seguidores del club a los que se les incautaron bengalas están siendo investigados por las autoridades belgas.

En los prolegómenos del Club Brujas - Barça de la Champions League uno de los autobuses en los que se desplazaban parte de los seguidores blaugrana ardió después de que uno de estos aficionados encendiera una bengala en su interior. Como consecuencia de ello, las autoridades belgas cancelaron el servicio de autobuses que había previsto para que se desplazaran los seguidores visitantes entre el estadio y el centro de la ciudad.

El autor del incendio fue identificado y detenido por las autoridades belgas. Según fuentes del FC Barcelona se trata de un ex socio del club y que ahora es peñista, informaron en el programa 'Què t'hi jugues'.

Por otra parte, la policía incautó bengalas a otros dos aficionados barcelonistas; uno a la entrada del estadio Jan Breydel y otro ya en el interior del recinto. En estos casos, los responsables del club están a la espera de conocer su identidad para saber si son socios y en el caso de que así sea, tomar las medidas oportunas.

¡Un bus que debía llevar a los aficionados del Barça se incendia! / Nil Jaimejuan

Reincidente

Durante la disputa del encuentro, en la zona en donde se encontraban los hinchas del Barça desplazados a Brujas un grupo de ellos encendieron bengalas y como consecuencia de la humareda que se generó algunos aficionados tuvieron que ser atendidos por los equipos de emergencias médicas y uno tuvo que ser reanimado.

El Barça es consciente de que una vez se revise el informe del partido recibirá una nueva sanción por parte de la UEFA, que se unirá a la que sufrió en la pasada edición de la Champions League.

Entonces, el Barça fue castigado porque algunos de sus aficionados exhibieron en las gradas del estadio Louis II de Mónaco una pancarta con motivos nazis. El club tuvo que abonar una multa y además se quedó sin entradas para sus seguidores en el siguiente desplazamiento del equipo, frente al Estrella Roja.

Esa sanción incluía que de reincidir en el plazo de un año el Barça sería sancionado de manera automática con otro partido como visitante sin poder vender entradas a sus seguidores. Aunque han pasado trece meses desde entonces, se da por hecho que habrá sanción porque está expresamente prohibido introducir bengalas y material pirotécnico en los recintos deportivos.