El detallle de Lamine que dejó alucionado a Henry

Lamine Yamal está trabajando intensamente para llegar a punto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El futuro de España en la competición pasa en buena parte por sus pies y así lo ven tanto los rivales como los analistas. Este es el caso de Thierry Henry, quien en una entrevista al diario Marca declara su admiración hacia el joven futbolista.

Henry, como buen amante al fútbol, dijo que espera que el de Rocafonda "llegue a tope, porque en la Copa del Mundo queremos a los mejores en su mejor estado. Aunque sea peor para Francia, quiero ver al mejor Lamine Yamal allí. Sabemos que es un jugador fuera de categoría, y ya lo demostró en la última Eurocopa, que ganó España, por cierto".

Thierry Henry, exdelantero francés y analista de fútbol para la cadena estadounidense CBS / Captura de Pantalla

El ex internacional galo quiso destacar especialmente un detalle que le encantó sobre la madurez de Lamine en la semifinal de la Eurocopa del 2024: "¿Sabe que me alucina de Lamine? Recuerdo que en el partido de semis ante Francia, en un contragolpe, y ya ganando 2-1, tuvo la posibilidad de seguir atacando, pero no, con 17 años, tuvo la inteligencia de parar el partido, y frenar el ritmo, porque era lo que le convenía al equipo. Y así se lo dijo a su equipo. Controló la pelota, la bajó y se la retrasó a Carvajal. ¿Qué? ¡Con 17 años! La gente se fija en su habilidad y técnica, pero a mí me alucinó esa inteligencia. Ese chico juega como si estuviera en su barrio. El tiempo dirá lo que pasa, pero me ha demostrado que puede ser la estrella en cualquier Copa".

Análisis del Mundial

En cuanto a los favoritos al Mundial, Lamine Yamal vertió su opinión. "Lo primero, hay que respetar mucho a Argentina, que son los vigentes campeones. Aún es un equipo sólido y tiene con la número 10 a Messi. Luego estamos nosotros, Francia, que tenemos una gran selección y hemos llegado a las dos últimas finales; y luego está España. Me alucina que da igual los jugadores que tenga, y el equipo siempre juega de la misma forma: mismo estilo atractivo y es muy difícil quitarles la pelota".

Un estilo que ha generado Luis de la Fuente y con el que lleva 31 partidos invicto al frente de la selección española en partidos oficiales. Pese a los númerosos obstáculos que ha tenido que superar, el riojano siempre ha salido airoso con esta racha y con dos títulos bajo el brazo, la Nations League del 2023 y la Eurocopa del 2024.

El seleccionador español, Luis de la Fuente / ZIPI ARAGON / EFE

Henry ve muy fuerte a España y analizó que "si juntas la generación de hace 15-10 años, la que ganó el Mundial, y la de ahora es alucinante lo que produce España. Luego están los cruces y los momentos de los equipos. Croacia, por ejemplo, parece que acabó su generación de oro, y siempre sigue ahí, con Modric, etc. Mucho respeto a ellos".

De todos modos, el ex futbolista está encantando con el rendimiento de su país, Francia. "Lo de nuestro país es muy fuerte. De los últimos siete Mundiales, hemos llegado a cuatro finales. Eso es muy increíble. Soy muy optimista, sí".

Messi y Cristiano

Sobre la presencia todavía de Leo Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones, Henry solo tuvo palabras de elogio. "No sé qué más decir de ellos. No son normales. No es sólo el hecho de estar siempre en el top mundial; de sus goles, sus récords... A mí me alucina su longevidad, eso es lo que yo más les respeto. Hablar de longevidad es hablar de comer bien, no salir de fiesta, estar en familia, entrenar bien, trabajar más que nadie".

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina. EFE/EPA/AMPE ROGERIO / AMPE ROGERIO / EFE

El francés añadió que "la manera en la que se conducen en la vida es de quitarse el sombrero. Y siguen siendo de los mejores. Son de otra galaxia. Lo mismo que Luka Modric. Es increíble para todos ellos que parecen mejores en el final de su carrera que en sus inicios. No tienen un ‘prime’. Llevan en él muchos años de su carrera".