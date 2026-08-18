Las detalles de la venta de Jofre: recompra a partir de 2028

El FC Barcelona sigue dando salida a sus jóvenes valores para que encuentren los minutos y la continuidad que exige la élite futbolística. Tras siete años de formación en las categorías inferiores de La Masia, Jofre Torrents emprende un nuevo reto profesional en el Ajax de Ámsterdam. En la entidad barcelonista existe plena convicción en el potencial y la proyección del prometedor lateral izquierdo de La Selva del Camp, pero la feroz competencia en la plantilla del primer equipo —donde la consolidación de Alejandro Balde y la llegada de Joao Cancelo cerraban prácticamente el paso al canterano— ha llevado al club a acordar su traspaso al fútbol neerlandés.

Las cifras de la operación y el control de su futuro

A nivel económico y de planificación, la dirección deportiva azulgrana ha diseñado una fórmula estratégica que le permite asegurar tanto ingresos como el control sobre el futbolista. La operación global contempla que el Barcelona puede llegar a ingresar hasta 5,5 millones de euros si se terminan cumpliendo la totalidad de los objetivos fijados en el contrato. Además, la entidad barcelonista retiene el 50% de los derechos del jugador.

Según ha podido saber SPORT, el Barça se ha guardado una opción de recompra fijada en 14 millones de euros, la cual solo podrá hacerse efectiva a partir del año 2028. Paralelamente, el Barça dispondrá de un derecho de tanteo permanente, lo que obliga al Ajax a notificar formalmente a las oficinas del Camp Nou cualquier oferta que reciba por el lateral, dándole la oportunidad de igualarla para recuperarlo.

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Una estrategia de club para no perder talento

Esta fórmula de traspaso con control posterior no es un hecho aislado dentro de la política del club. Es la misma hoja de ruta que el Barça ha puesto en práctica en otros movimientos recientes, como con Tommy Marqués. En el caso de Marqués, el club azulgrana también se guardó un derecho de tanteo y reservó un porcentaje sobre una futura venta (aunque inferior al 50% pactado por Jofre), con el claro propósito de no perder el rastro de sus perlas más destacadas.