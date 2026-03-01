Los detalles del regreso de la Grada d'Animació al Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey

El FC Barcelona se prepara para intentar lograr la primera gesta histórica del nuevo Spotify Camp Nou. Después de reencontrarse con sus mejores sensaciones contra el Villarreal, al ritmo de un Lamine Yamal en modo superestrella, el equipo de Hansi Flick ya tiene todos los sentidos puestos en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. El ambiente de remontada ya sobrevuela el Estadi a dos días de un partido trascendental para mantener vivo el sueño del triplete culé.

A pesar de que la licencia 1C, que ampliará el aforo del Spotify Camp Nou hasta los 62.000 espectadores, no llegará a tiempo, desde el club se pondrá toda la carne en el asador para que el campo sea una olla a presión para los pupilos de Simeone. Si el Metropolitano amedrentó a los futbolistas del Barça en la ida, el templo blaugrana no puede ser menos en la vuelta. En este objetivo, la presencia de un sector de la Grada d’Animació será muy importante.

Según ha podido saber SPORT, la entidad catalana ha hecho gestiones con el Ayuntamiento y los Mossos d’Esquadra para que unos 700 seguidores de los cuatro grupos que conforman la Grada d’Animació (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 y Supporters Barça) tengan un espacio reservado contra el Atlético. Concretamente, se ubicarán en el cornér inferior, justo entre Gol Sud y Lateral.

Aquí se ubicará la Grada d'Animació contra el Atlético de Madrid / SPORT

Este no será el emplazamiento definitivo de la Grada d'Animació en el Spotify Camp Nou, que tendrá una posición más centrada en el futuro Gol 1957, pero será una buena solución temporal para que centenares de aficionados lleven la voz cantante e impulsen al Barça de Flick hacia la remontada. Los futbolistas culés necesitan el apoyo de la masa social; especialmente desde el regreso al Estadi, aunque también durante todo el 'exilio' en Montjuïc, ha quedado muy claro que, a nivel de ambiente, el club no puede permitirse que el conflicto con los grupos se prolongue.

Excelente noticia para la mayoría de los aficionados azulgranas, que no han dejado de repetir en los últimos meses que quieren el regreso de la Grada d'Animació al Camp Nou. Si no hay ningún contratiempo, este martes el Barcelona pondrá fin a un año y medio sin sus aficionados más ruidosos. Fue en noviembre de 2024 cuando la junta directiva de Joan Laporta cumplió sus amenazas y clausuló la Grada por la negativa de los grupos que la integran de abonar el importe de las multas recibidas por su comportamiento.