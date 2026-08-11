Los detalles de la recaída de Roony Bardghji: "Si se quiere que vuelva al máximo nivel no hay que correr"

El infortunio se ha cruzado con Roony Bardghji. El sueco, tal y como adelantamos en SPORT este lunes, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En la misma que ya se lesionó hace algo más de dos años. El club lo confirmó en un comunicado oficial en el que también informó que se someterá a una operación los próximos días.

El mensaje del FC Barcelona a Roony Bardghji / FCB

A partir de ahora lo que tiene por delante el escandinavo es una larga recuperación que puede alargarse más de siete meses. De hecho, en este tipo de recaídas se recomienda no andarse con ninguna precipitación y dar todos los pasos sin marcarse tempos. En cualquier caso, lo que es seguro es que Roony no saldrá este mercado de fichajes como todo estaba encaminado a suceder.

En SPORT contactamos con el fisioterapeuta Lluís Puig para analizar las complicaciones y el impacto de una recaída de cruzados en la misma rodilla. Hay muchos aspectos a tener en cuenta y, lógicamente, no se puede tratar de la misma forma que si fuera la primera lesión de este tipo que sufre esa zona.

Es una cirugía de revisión Lluís Puig — Fisioterapeuta

"Es una cirugía de revisión. Sabemos que el ligamento cruzado anterior es el que da estabilidad a la rodilla. Da una estabilidad anteroposterior y rotacional, con lo cual se deberá revisar este injerto, si se tiene que cambiar, cómo están los túneles de este injerto. Si se sacó en su momento del tendón rotuliano o de isquios surales. Se podrá hacer de una o de otra o sino de la otra pierna o de banco de tejidos", explica Puig.

Roony Bardghji, en un entrenamiento de esta pretemporada / FCB

"Lo que se tiene que considerar es que esta rodilla tiene que quedar lo más estable posible. Casi con toda seguridad que le tendrán que hacer un refuerzo lateral, tipo plastia de Lemaire, es decir, un ocho lateral para que este componente rotacional lo tenga. Hablamos de una cirujía de revisión y de alta complejidad", añade el fisioterapeuta.

La recuperación

"Creo que no hay que marcarse tempos; lo que hay que hacer es una buena cirugía y luego un buen periodo de recuperación. es un jugador joven, habrá que respetar la biología y las diferentes etapas y no correr para conseguir que vuelva a jugar al máximo nivel. Precipitarse puede ser fatal", explica Puig sobre los plazos de regreso. Mucha calma.